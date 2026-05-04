Quảng Ninh chuẩn bị đầu tư dự án khu neo đậu "2 trong 1" trị giá gần 1.000 tỷ tại đặc khu Vân Đồn
Thanh Phong
04/05/2026 4:01 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công vừa ra kết luận về dự án Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại đặc khu Vân Đồn - giai đoạn 2.
Sau cuộc họp nghe báo cáo về dự án Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại đặc khu Vân Đồn - giai đoạn 2, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND đặc khu Vân Đồn chủ trì, rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư của giai đoạn 1.
Qua đó, căn cứ nhu cầu thực tế nghiên cứu bổ sung mục tiêu đầu tư dự án giai đoạn 2. Ông Nguyễn Văn Công đặc biệt nhấn mạnh vào công tác rà soát kỹ lưỡng các hạng mục đầu tư của dự án đảm bảo sự cần thiết đầu tư, tiết kiệm, hiệu quả.
Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tàu thuyền và ngư dân, không để xảy ra thất thoát lãng phí. Trên cơ sở hoàn thiện báo cáo dự án trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư do bổ sung mục tiêu đầu tư, thực hiện theo quy định của pháp luật.
"UBND đặc khu Vân Đồn trên cơ sở rà soát quy định của Pháp luật, năng lực của tổ chức triển khai thực hiện dự án, chủ động đề xuất UBND tỉnh xem xét phân cấp, ủy quyền công tác chuẩn bị đầu tư (nếu cần thiết). Báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 05/5/2026", trích văn bản thông báo kết luận số: 181 /TB-VP.UBND.
Trước đó, vào giữa tháng 4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại đặc khu Vân Đồn – giai đoạn 2.
Theo đó, ngành chức năng Quảng Ninh yêu cầu đơn vị thi công đặc biệt tập trung đến tác động môi trường nước biển, đa dạng sinh học, kinh tế - xã hội. Trong đó, xác định rõ trong quá trình thi công, vùng biển khu vực có thể chịu một số tác động nhất định.
Cụ thể, quá trình nạo vét, san nền làm gia tăng độ đục nước và bồi lắng đáy, từ đó ảnh hưởng đến sinh vật phù du và một số loài sinh vật đáy. Tiếng ồn và sự gia tăng phương tiện thi công có thể làm xáo trộn tập tính sinh hoạt của các loài thủy sinh gây hiện tượng di chuyển tạm thời khỏi khu vực, một số sinh cảnh ven bờ có thể bị ảnh hưởng ở quy mô nhỏ.
Về tác động đến đời sống người dân, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đơn vị chủ đầu tư cần áp dụng các biện pháp che chắn, hạn chế thi công vào giờ nghỉ ngơi, vệ sinh thường xuyên để giảm thiểu tác động. Phối hợp với chính quyền địa phương, người dân để thực hiện chức năng giám sát cộng đồng trong quá trình thi công dự án.
Được biết, Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại đặc khu Vân Đồn – giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư khoảng 990 tỷ đồng trên diện tích 71,09 ha. Dự án bao gồm các hạng mục: Cảng cá; Khu neo đậu; Các công trình kết nối hạ tầng.
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