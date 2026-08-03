Quảng Ninh có 190 thôn, bản, khu phố thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thanh Tuyền
03/08/2026 6:29 PM (GMT+7)
Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc phê duyệt danh sách thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau sắp xếp.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 1/8/2026, phê duyệt danh sách 190 thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
Trước khi sắp xếp thôn, bản, khu phố, theo Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 28/11/2025, toàn tỉnh Quảng Ninh có 477 địa bàn thuộc vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong số này, 465 thôn thực hiện sắp xếp, hình thành 196 thôn mới, còn 12 thôn giữ nguyên trạng.
Trên cơ sở rà soát theo các tiêu chí của Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh hiện có 190 thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, gồm 171 thôn, bản, khu phố vùng dân tộc thiểu số; 147 thôn, bản, khu phố thuộc vùng miền núi. Hai nhóm này có sự giao nhau nên không cộng gộp cơ học.
Sự thay đổi này phản ánh đúng quy mô, ranh giới và đặc điểm dân cư thực tế sau sáp nhập, chứ không phải là kết quả cắt giảm danh sách theo phép tính cơ học.
Các thôn, bản, khu phố được phê duyệt phân bố tại 28 xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh, tập trung ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn, Kỳ Thượng, Đường Hoa, Quảng Đức, Hải Sơn, Vân Đồn...
Được biết, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc phê duyệt danh sách sau sắp xếp thôn, bản, khu phố.
Việc sớm hoàn thành phê duyệt danh sách có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Quảng Ninh triển khai đồng bộ các chính sách đặc thù dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, phục vụ công tác lập kế hoạch đầu tư, phân bổ nguồn lực, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách an sinh, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.
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