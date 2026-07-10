Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đã chạm mốc 105.000 tấn. Đây là con số đầy ấn tượng, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ và sự chủ động thích ứng của ngành nông nghiệp cũng như bà con ngư dân địa phương sau giai đoạn đầy thử thách để khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là sau siêu bão Yagi.

Kết quả khả quan trong nửa đầu năm chính là bệ phóng quan trọng để Quảng Ninh tự tin hướng tới mục tiêu lớn: phấn đấu đưa tổng sản lượng thủy sản cả năm đạt trên 200.000 tấn. Để hiện thực hóa kế hoạch này, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh kinh tế thủy sản theo hướng bền vững, gia tăng giá trị kinh tế cao thay vì phát triển tự phát nhỏ lẻ.

Những mô hình nuôi cá song, cá vược tại đặc khu Vân Đồn đang duy trì sản lượng ổn định từ 500-600 tấn. Ảnh: Quang Sơn

Ghi nhận tại các vùng nuôi biển trọng điểm như đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, xã Đầm Hà..., không khí lao động, sản xuất vô cùng khẩn trương. Tại "thủ phủ" nuôi trồng thủy sản Vân Đồn, nhiều mô hình kinh tế tập thể đã dần ổn định trở lại và cho thấy tư duy làm ăn bài bản hơn. Điển hình như HTX Làng chài Bái Tử Long, với hàng trăm ô lồng nuôi cá song, cá vược đang duy trì sản lượng ổn định từ 500-600 tấn.

Đặc biệt, nhằm tối ưu hóa dòng vốn và giảm thiểu rủi ro thời tiết, ngư dân Quảng Ninh đã nhanh nhạy áp dụng chiến lược "lấy ngắn nuôi dài". Bên cạnh các giống thủy sản dài ngày truyền thống, bà con chủ động bổ sung thả nuôi hàng triệu con giống ngắn ngày có giá trị kinh tế và thị trường tiêu thụ tốt như cá dìa, cá chim vây vàng. Sự linh hoạt này giúp rút ngắn vòng quay vốn, tạo nguồn thu ổn định liên tục cho các hộ nuôi.

Tỉnh Quảng Ninh đã rà soát, quy hoạch hơn 45.000ha mặt nước biển phục vụ nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở pháp lý minh bạch và định hướng phát triển đồng bộ với chiến lược kinh tế biển. Ảnh: Quang Sơn

Song song với việc khôi phục và mở rộng quy mô, Quảng Ninh đang đẩy mạnh quy hoạch hơn 45.000 ha mặt nước nuôi biển. Tại xã Đầm Hà, một vùng nguyên liệu rộng lớn phục vụ chế biến và xuất khẩu đã và đang hình thành vững chắc nhờ việc giao mặt biển cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân. Ưu thế chủ động được nguồn con giống tại chỗ của địa phương này cũng giúp giảm chi phí đầu vào, hạn chế dịch bệnh một cách tối đa.

Quyết tâm đạt mục tiêu hơn 200.000 tấn trong năm nay, tỉnh Quảng Ninh xác định sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giao khu vực biển theo quy định, tạo hành lang pháp lý minh bạch cho người dân yên tâm đầu tư dài hạn. Đồng thời, công tác kiểm soát, siết chặt quản lý khai thác và kiên quyết chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) luôn được đặt ở vị trí then chốt, hướng tới một ngành nghề cá phát triển bền vững và có trách nhiệm.