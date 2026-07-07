Quảng Ninh đạt 5/5 điều kiện, 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố
Thanh Phong
07/07/2026 6:27 PM (GMT+7)
Ngày 7/7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đồng chủ trì Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh. Đến nay, tỉnh đã đáp ứng đủ 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố theo quy định.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 22/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Tờ trình số 34-TTr/TU trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Đảng ủy Chính phủ về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.
Hiện các đơn vị chức năng của tỉnh đang phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng để hoàn thiện hồ sơ của Đảng ủy Chính phủ trình Hội nghị Trung ương 3.
Sau hội nghị thẩm định, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, quy trình xây dựng Đề án. Trọng tâm là tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đặc biệt là kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ Đề án, tỉnh Quảng Ninh sẽ báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét để trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 8/2026.
Tỉnh Quảng Ninh hiện có diện tích tự nhiên 6.231,27 km², quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Phương án thành lập thành phố Quảng Ninh được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Quảng Ninh.
Theo phương án, thành phố Quảng Ninh có phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn, phía Nam giáp thành phố Hải Phòng, phía Bắc giáp Trung Quốc.
Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đáp ứng đủ 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đạt 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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