Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ dự án Trạm dừng nghỉ hơn 176 tỷ đồng trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái
Quang Sơn
20/06/2026 2:02 PM (GMT+7)
Xã Đường Hoa (Quảng Ninh) vừa có buổi làm việc với nhà đầu tư nhằm thống nhất các bước triển khai tiếp theo, cam kết tạo điều kiện tối đa về giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành dự án Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.
Chính quyền xã Đường Hoa vừa tổ chức buổi làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Minh Đăng nhằm thống nhất và triển khai các bước tiếp theo của dự án Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Đường Hoa và Công ty Minh Đăng đã thảo luận và thống nhất nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết để đưa dự án vào giai đoạn thi công thực tế.
Đại diện chính quyền địa phương khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong thẩm quyền xử lý thủ tục hành chính. Đồng thời, địa phương sẽ quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao cho nhà đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.
Dự án Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có tổng diện tích sử dụng đất là 9,84ha, trong đó diện tích dành riêng cho xây dựng các hạng mục trạm dừng nghỉ chiếm 7,12ha. Tổng vốn đầu tư của dự án đạt hơn 176 tỉ đồng.
Trước đó, dự án này đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến hành các thủ tục đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Kết quả, Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Minh Đăng đã được lựa chọn là đơn vị trúng thầu triển khai dự án trọng điểm này.
Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng đã giúp Quảng Ninh trở thành địa phương sở hữu trục đường cao tốc dài nhất cả nước, với tổng chiều dài khoảng 176km.
Việc triển khai xây dựng và sớm đưa Trạm dừng nghỉ tại xã Đường Hoa vào hoạt động không chỉ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho tuyến cao tốc, mà còn đáp ứng nhu cầu thiết yếu về dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu, dịch vụ ăn uống và chăm sóc phương tiện cho người tham gia giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao tính an toàn và thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
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