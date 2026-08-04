Quảng Ninh đề xuất làm cao tốc 55 km kết nối Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh vừa có Văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét bổ sung tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề xuất này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng và phát huy hiệu quả các cực tăng trưởng. Đồng thời, dự án bảo đảm sự đồng bộ với định hướng đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 55km, quy mô 6 làn xe với tốc độ thiết kế từ 100 - 120km/giờ. Điểm đầu của tuyến nằm tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Điểm cuối điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP Hải Phòng, thuộc phường Trần Nhân Tông.

Bên cạnh đó, song song với tuyến cao tốc, tỉnh Quảng Ninh cũng đang tích cực triển khai đầu tư hệ thống đường gom 4 làn xe hai bên tuyến, dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm 2026.

Việc bổ sung thêm các tuyến cao tốc kết nối vùng sẽ làm cho Quảng Ninh rút ngắn thời gian di chuyển đến Vùng Thủ đô Hà Nội và Hải Phòng, đồng thời tạo hành lang kinh tế mạnh mẽ để thúc đẩy logistics, công nghiệp, du lịch và khai thác tối đa hiệu quả hệ thống cảng biển, sân bay. Ảnh Quang Sơn

Đáng chú ý, đến nay Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đề xuất. Tỉnh cũng dự kiến chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để sẵn sàng triển khai đầu tư ngay sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Việc bổ sung và đầu tư tuyến cao tốc này không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia mà còn hình thành một hành lang kết nối chiến lược hoàn toàn mới giữa Quảng Ninh, Hải Phòng và các địa phương trong Vùng Thủ đô Hà Nội.

Tuyến đường khi đưa vào khai thác sẽ nâng cao đáng kể năng lực vận tải, tạo cú hích thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và dịch vụ. Công trình cũng giúp khai thác hiệu quả lợi thế của hệ thống cảng biển, sân bay, các khu kinh tế trọng điểm cùng các di sản, danh lam thắng cảnh trong khu vực; đồng thời tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở ra dư địa phát triển bền vững cho vùng Đông Bắc trong giai đoạn mới.