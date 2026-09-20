Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt du khách trong 9 tháng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2026, địa phương dự kiến đón khoảng 18,8 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt, khách lưu trú ước đạt 7,3 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Đóng góp lớn vào kết quả này là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và xúc tiến du lịch được triển khai liên tục từ đầu năm. Theo đó, trong 9 tháng qua, Quảng Ninh đã tổ chức 7 sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật cấp thành phố và quốc gia, 14 sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế cùng 29 giải đấu cấp thành phố.

Các sản phẩm mới như Halo Bay Show, Chợ đêm VuiFest hay các chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại phường Bãi Cháy đã gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” thu hút khoảng 100.000 người dân và du khách, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực. Ảnh: Thanh Tuyền

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 29/8 đến 2/9) Quảng Ninh đã đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025, mang về doanh thu ước đạt 1.800 tỷ đồng.

Trong đó, vịnh Hạ Long đón gần 41.800 lượt khách, Sun World Hạ Long khoảng 31.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh khoảng 23.400 lượt. Đáng chú ý, lượng khách không còn chỉ tập trung ở một vài điểm tham quan mà đang được phân bổ qua nhiều không gian, sản phẩm và hình thức trải nghiệm.

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh xúc tiến thị trường quốc tế và tăng cường liên kết với các đối tác trong, ngoài nước. Đồng thời, công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch tiếp tục được siết chặt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ trải nghiệm của du khách.

Quảng Ninh tổ chức khai mạc Miss World 2026. Thông qua sức lan tỏa của Miss World, Quảng Ninh đã giới thiệu những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, con người đến bạn bè thế giới. Ảnh: Thanh Tuyền

Để hoàn thành mục tiêu cả năm đón 23 triệu lượt khách và đạt doanh thu trên 70.000 tỷ đồng, Quảng Ninh đang dồn lực cho chuỗi hoạt động trọng điểm trong quý IV/2026.

Theo đó, trong những tháng cuối cùng của năm 2026, Quảng Ninh sẽ tập trung tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có sức hút đối với du khách như Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội Mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây, Triển lãm Đặc sản vùng miền Sắc Thu Quảng Ninh 2026, Diễn đàn Du lịch Xanh Quảng Ninh...

Cùng với việc tổ chức sự kiện, Quảng Ninh định hướng gắn kết chặt chẽ các chương trình với gói dịch vụ lưu trú, tham quan, ẩm thực và mua sắm. Việc phối hợp cùng các doanh nghiệp lữ hành để đưa ra thị trường các tour kích cầu ngay trước và trong thời gian diễn ra sự kiện được kỳ vọng sẽ biến sức hút sự kiện thành doanh thu thực tế cho ngành du lịch.

