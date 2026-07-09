Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong

Tại buổi lễ khánh thành, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đánh giá cao quyết định đầu tư cùng cam kết gắn bó lâu dài của Tập đoàn EVA LIMITED đối với địa phương. Đồng thời, phía Ban Quản lý đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục sát cánh, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Cơ quan chức năng cũng mong muốn nhà đầu tư chấp hành nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đầu tư cũng như chăm lo tốt cho đời sống công nhân.

Với phương châm xuyên suốt "Hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của tỉnh", Quảng Ninh tái khẳng định cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà máy ổn định sản xuất, tạo đà thu hút thêm nhiều doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ đổ về địa phương nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2026.

Chủ đầu tư và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy EVA Quảng Ninh. Ảnh Báo Quảng Ninh

Được biết, dự án do Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh làm chủ đầu tư (đại diện pháp luật là ông Wu Liang, đơn vị từng đầu tư các nhà máy cơ khí chính xác lớn tại Hải Phòng). Dự án này được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu từ ngày 28/9/2023 với tổng số vốn 1.358,1 tỷ đồng (tương đương 55 triệu USD). Nhà máy được triển khai xây dựng trên diện tích đất 60.000m² tại lô CN5 thuộc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C Quảng Ninh 2 (KCN Bắc Tiền Phong, phường Liên Hòa).

Mục tiêu hoạt động của dự án là sản xuất, gia công và lắp ráp linh kiện kim loại chính xác, linh kiện nhựa, con lăn cao su phục vụ cho các thiết bị văn phòng, thiết bị gia dụng và chế tạo khuôn mẫu chính xác/Jig. Nhà máy có tổng công suất thiết kế vượt trội, lên tới hơn 273 triệu sản phẩm/năm, tương đương 49.180 tấn sản phẩm/năm. Riêng trong giai đoạn 1, nhà máy vận hành với công suất dự kiến đạt hơn 218 triệu sản phẩm/năm (tương đương trên 39.000 tấn sản phẩm/năm).