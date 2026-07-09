Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Quang Sơn
09/07/2026 3:32 PM (GMT+7)
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.
Tại buổi lễ khánh thành, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đánh giá cao quyết định đầu tư cùng cam kết gắn bó lâu dài của Tập đoàn EVA LIMITED đối với địa phương. Đồng thời, phía Ban Quản lý đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục sát cánh, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Cơ quan chức năng cũng mong muốn nhà đầu tư chấp hành nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đầu tư cũng như chăm lo tốt cho đời sống công nhân.
Với phương châm xuyên suốt "Hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của tỉnh", Quảng Ninh tái khẳng định cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà máy ổn định sản xuất, tạo đà thu hút thêm nhiều doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ đổ về địa phương nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2026.
Được biết, dự án do Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh làm chủ đầu tư (đại diện pháp luật là ông Wu Liang, đơn vị từng đầu tư các nhà máy cơ khí chính xác lớn tại Hải Phòng). Dự án này được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu từ ngày 28/9/2023 với tổng số vốn 1.358,1 tỷ đồng (tương đương 55 triệu USD). Nhà máy được triển khai xây dựng trên diện tích đất 60.000m² tại lô CN5 thuộc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C Quảng Ninh 2 (KCN Bắc Tiền Phong, phường Liên Hòa).
Mục tiêu hoạt động của dự án là sản xuất, gia công và lắp ráp linh kiện kim loại chính xác, linh kiện nhựa, con lăn cao su phục vụ cho các thiết bị văn phòng, thiết bị gia dụng và chế tạo khuôn mẫu chính xác/Jig. Nhà máy có tổng công suất thiết kế vượt trội, lên tới hơn 273 triệu sản phẩm/năm, tương đương 49.180 tấn sản phẩm/năm. Riêng trong giai đoạn 1, nhà máy vận hành với công suất dự kiến đạt hơn 218 triệu sản phẩm/năm (tương đương trên 39.000 tấn sản phẩm/năm).
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Ninh tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn
Với sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 105.000 tấn, tỉnh Quảng Ninh đang bứt tốc mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cán mốc hơn 200.000 tấn cho cả năm. Sự chuyển mình đồng bộ tại các vùng trọng điểm từ đặc khu Vân Đồn, Cô Tô cho đến xã Đầm Hà… đang khẳng định tư duy nuôi biển công nghệ cao, phát triển bền vững của ngư dân vùng đất mỏ.
Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
Ngày 10/7, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh để giám sát kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.
11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực
Tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Karate Đông Nam Á tổ chức Lễ khai mạc Giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026, đây là giải đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao hàng đầu khu vực.
Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam
Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn
Với sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 105.000 tấn, tỉnh Quảng Ninh đang bứt tốc mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cán mốc hơn 200.000 tấn cho cả năm. Sự chuyển mình đồng bộ tại các vùng trọng điểm từ đặc khu Vân Đồn, Cô Tô cho đến xã Đầm Hà… đang khẳng định tư duy nuôi biển công nghệ cao, phát triển bền vững của ngư dân vùng đất mỏ.
Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực
Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.