Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026
Thanh Tuyền
14/11/2026 3:05 PM (GMT+7)
Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.
Sáng 14/11, tại Cảng tàu quốc tế Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Quảng Ninh trong năm 2026.
Vị khách đặc biệt này nằm trong đoàn hơn 2.000 du khách trên siêu tàu biển Celebrity Millennium khởi hành từ Hồng Kông cập bến Việt Nam.
Trong thời gian tàu neo đậu tại Quảng Ninh, Công ty Lữ hành Saigontourist sẽ tổ chức các chương trình tham quan trên bờ, kết nối di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long với không gian văn hóa, đời sống bản địa.
Theo đó, du khách sẽ trải nghiệm các điểm đến Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, đi thuyền khám phá vịnh Hạ Long và hang Sửng Sốt, chèo kayak tại hang Luồn, tham quan làng chài Vung Viêng. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các tuyến tham quan Hà Nội và Hải Phòng. Dự kiến tàu biển Celebrity Millennium sẽ rời Cảng tàu quốc tế Hạ Long lúc 18 giờ ngày 15/11.
Năm 2026, hoạt động du lịch tàu biển của Quảng Ninh tiếp tục khởi sắc. Trong 10 tháng đầu năm, địa phương đã đón 52 chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.
Dự kiến trong hai tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đón khoảng 20 chuyến tàu biển với khoảng 30.000 lượt hành khách quốc tế. Trong đó có nhiều tàu quy mô lớn như Adora Flora City (5.200 khách), Diamond Princess (2.700 khách), Celebrity Solstice (2.800 khách), Norwegian Jade (2.300 khách)...
Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu cùng đà tăng trưởng của dòng khách tàu biển cho thấy sức hấp dẫn của vịnh Hạ Long và du lịch Quảng Ninh đối với các thị trường khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách có khả năng chi trả cao.
Đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, là tiền đề vững chắc để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu đón trên 23 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có hơn 6 triệu lượt khách quốc tế.
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