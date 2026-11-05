Quảng Ninh: Đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam vào 15/11
Thanh Tuyền
05/11/2026 6:42 PM (GMT+7)
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Quảng Ninh sẽ được tổ chức đồng loạt tại tất cả các thôn, khu trên địa bàn vào sáng 15/11.
Quảng Ninh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đồng loạt vào ngày 15/11
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), thành phố Quảng Ninh tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11/2026.
Mở màn cho chuỗi hoạt động là
Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra ngày 1/11 tại Quảng
trường 30/10. Sự kiện do UBND phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
Quảng Ninh tổ chức, thu hút gần 10.000 đại biểu và người dân tham dự tại điểm
cầu trung tâm, đồng thời kết nối các điểm cầu trực tuyến tại
các xã, phường, đặc khu.
Trọng tâm của chuỗi hoạt động là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ
chức đồng loạt tại 100% thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố Quảng Ninh vào sáng 15/11. Mỗi thôn, khu dân cư dự kiến có khoảng 1.000 người tham dự.
Tại ngày hội, người dân sẽ
cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt
Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026);
phát động các phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no,
hạnh phúc”. Đồng thời, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi
dân gian mang đậm đặc trưng từng vùng miền, dân tộc cũng sẽ diễn ra.
Đây không chỉ là dịp để người
dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn là dịp để gìn giữ,
trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống
văn minh, đoàn kết, nghĩa tình.
Chuỗi sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh dịp cuối năm
Tiếp nối các hoạt động hưởng
ứng, trong suốt tháng 11, TP Quảng Ninh sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện
văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch với quy mô lớn, đa dạng về nội dung và
hình thức.
Tiêu biểu như, Hội chợ OCOP và
Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” kết hợp xúc tiến, quảng
bá du lịch sẽ diễn ra từ ngày 10 - 15/11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển
lãm, với quy mô khoảng 200 gian hàng. Đây là dịp giới thiệu các sản phẩm OCOP,
đặc sản vùng miền, đồng thời tạo cơ hội kết nối giao thương, quảng bá tiềm năng
du lịch địa phương.
Cũng trong tháng 11, triển
lãm chuyên đề “90 năm hình thành và phát triển của ngành Than Quảng Ninh” sẽ
được tổ chức từ ngày 6 - 20/11 tại Khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phía Tây
Nam, cạnh Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả. Hoạt động nhằm giới thiệu chặng
đường hình thành, phát triển của ngành Than, tôn vinh những đóng góp của các
thế hệ công nhân mỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Đáng chú ý, chương trình nghệ
thuật Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc), dự kiến diễn ra ngày
14/11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm. Chương trình có quy mô khoảng 1000 người, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị và quảng
bá bản sắc văn hóa của hai địa phương.
Tiếp đó, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 24/11 tại Khu Chợ đêm Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long, phường Bãi Cháy. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 50.000 - 60.000 lượt khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực và kích cầu du lịch cuối năm.
Đặc biệt, giải Giải Marathon
Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 22/11 tại Quảng trường
30/10, phường Hạ Long, với quy mô khoảng 17.000 người tham gia ở các cự ly 5km,
10km, 21km và 42km. Năm 2026 là năm thứ 11 sự kiện thể thao quốc tế này được tổ
chức ở Quảng Ninh, và đang được kỳ vọng tiếp tục trở thành sản phẩm du lịch thể
thao đặc sắc của Quảng Ninh.
Bên cạnh các sự kiện nổi bật
trên, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và trải nghiệm
dành cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tiêu biểu như Tuần phim “Vùng Mỏ
anh hùng” và Tuần phim hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; Hội Sách và trải nghiệm
văn hóa đọc; Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng”; Cuộc thi “Em vẽ thành phố
Quảng Ninh”…
Với chuỗi hoạt động được tổ
chức xuyên suốt trong tháng 11, TP Quảng Ninh kỳ vọng tạo đợt sinh hoạt văn hóa
sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào
dân tộc. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của
thành phố Quảng Ninh đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Chuỗi hoạt động cũng góp phần thực hiện mục tiêu đón khoảng 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, tổng thu du lịch cả năm đạt khoảng 70.271 tỷ đồng. Riêng quý IV/2026, Quảng Ninh phấn đấu thu hút khoảng 4,2 triệu lượt khách.
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