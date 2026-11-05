Quảng Ninh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đồng loạt vào ngày 15/11

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), thành phố Quảng Ninh tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11/2026.

Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Quảng trường 30/10. Ảnh: N.A

Mở màn cho chuỗi hoạt động là Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra ngày 1/11 tại Quảng trường 30/10. Sự kiện do UBND phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức, thu hút gần 10.000 đại biểu và người dân tham dự tại điểm cầu trung tâm, đồng thời kết nối các điểm cầu trực tuyến tại các xã, phường, đặc khu.



Trọng tâm của chuỗi hoạt động là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức đồng loạt tại 100% thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố Quảng Ninh vào sáng 15/11. Mỗi thôn, khu dân cư dự kiến có khoảng 1.000 người tham dự.



Tại ngày hội, người dân sẽ cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); phát động các phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Đồng thời, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian mang đậm đặc trưng từng vùng miền, dân tộc cũng sẽ diễn ra.



Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại khu phố Hồng Gai 2, phường Hồng Gai. Ảnh: Thanh Tuyền

Đây không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn là dịp để gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết, nghĩa tình.



Chuỗi sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh dịp cuối năm

Tiếp nối các hoạt động hưởng ứng, trong suốt tháng 11, TP Quảng Ninh sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch với quy mô lớn, đa dạng về nội dung và hình thức.



Tiêu biểu như, Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” kết hợp xúc tiến, quảng bá du lịch sẽ diễn ra từ ngày 10 - 15/11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, với quy mô khoảng 200 gian hàng. Đây là dịp giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, đồng thời tạo cơ hội kết nối giao thương, quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.



Cũng trong tháng 11, triển lãm chuyên đề “90 năm hình thành và phát triển của ngành Than Quảng Ninh” sẽ được tổ chức từ ngày 6 - 20/11 tại Khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phía Tây Nam, cạnh Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả. Hoạt động nhằm giới thiệu chặng đường hình thành, phát triển của ngành Than, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ công nhân mỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.



Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc), dự kiến diễn ra ngày 14/11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm. Chương trình có quy mô khoảng 1000 người, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị và quảng bá bản sắc văn hóa của hai địa phương.



Tiếp đó, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 24/11 tại Khu Chợ đêm Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long, phường Bãi Cháy. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 50.000 - 60.000 lượt khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực và kích cầu du lịch cuối năm.

Người dân tham gia nhảy sạp trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại khu phố Hồng Gai 2, phường Hồng Gai. Ảnh: Thanh Tuyền

Đặc biệt, giải Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 22/11 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, với quy mô khoảng 17.000 người tham gia ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Năm 2026 là năm thứ 11 sự kiện thể thao quốc tế này được tổ chức ở Quảng Ninh, và đang được kỳ vọng tiếp tục trở thành sản phẩm du lịch thể thao đặc sắc của Quảng Ninh.



Bên cạnh các sự kiện nổi bật trên, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và trải nghiệm dành cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tiêu biểu như Tuần phim “Vùng Mỏ anh hùng” và Tuần phim hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; Hội Sách và trải nghiệm văn hóa đọc; Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng”; Cuộc thi “Em vẽ thành phố Quảng Ninh”…



Với chuỗi hoạt động được tổ chức xuyên suốt trong tháng 11, TP Quảng Ninh kỳ vọng tạo đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của thành phố Quảng Ninh đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.



Chuỗi hoạt động cũng góp phần thực hiện mục tiêu đón khoảng 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, tổng thu du lịch cả năm đạt khoảng 70.271 tỷ đồng. Riêng quý IV/2026, Quảng Ninh phấn đấu thu hút khoảng 4,2 triệu lượt khách.