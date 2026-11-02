Quảng Ninh: Đưa di sản vào lớp học, thi vẽ tranh chào mừng hai ngày lễ lớn
Bùi My
02/11/2026 12:43 PM (GMT+7)
Quảng Ninh phát động các hoạt động thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại các cơ sở giáo dục trên toàn thành phố.
Ngày 2/11, ngành Giáo dục thành phố Quảng Ninh phát động các hoạt động chào mừng “Ngày Nhà giáo Việt Nam”, “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trong đó, có 20 cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, vùng miền tổ chức điểm.
Các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố cũng đồng thời tổ chức hưởng ứng, gắn hoạt động chào mừng với phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng văn hóa học đường.
Trường TH, THCS và THPT Văn Lang (phường Hồng Gai) là một trong số 20 cơ sở giáo dục trên toàn thành phố Quảng Ninh được lựa chọn tổ chức lễ phát động điểm.
Tại lễ phát động, bà Vũ Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng trường TH, THCS, THPT Văn Lang cho cho biết, nếu giáo dục giúp con người mở mang tri thức, phát triển năng lực, thì văn hóa góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta.
Chính vì vậy, các hoạt động chào mừng chào mừng “Ngày Nhà giáo Việt Nam”, “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh, tri ân, mà còn là dịp để cán bộ, giáo viên và học sinh cùng hành động, góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn minh, nhân ái, giàu bản sắc văn hóa.
Tại lễ phát động, nhà trường đã phát động phong trào thi đua với các hoạt động trọng tâm: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức những giờ học hiệu quả,
Bên cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc tìm hiểu lịch sử, di sản và phong tục tốt đẹp, đặc biệt là các giá trị văn hóa Quảng Ninh qua các tiết học, sinh hoạt đoàn đội.
Đồng thời, triển khai các hoạt động văn nghệ, thể thao, sáng tạo; chú trọng phong trào đọc sách và cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ thành phố Quảng Ninh”; đẩy mạnh hình thành các chuẩn mực ứng xử văn minh trong toàn trường.
Các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam của ngành giáo dục sẽ được triển khai từ nay đến hết năm học 2026 - 2027. Trong đó, đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 28/11.
Đợt thi đua hướng tới tạo khí thế thi đua sôi nổi toàn ngành, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh về đổi mới sáng tạo.
Hoạt động cũng nhằm tôn vinh những đóng góp của nhà giáo, bồi đắp truyền thống tôn sư trọng đạo, lòng tự hào dân tộc và giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn.
Đồng thời, đây là dịp để kịp thời phát hiện, biểu dương và lan tỏa các tập thể, cá nhân tiêu biểu cùng những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong toàn ngành.
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