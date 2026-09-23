Quảng Ninh dùng AI, dữ liệu số để “đo” sức chịu tải của rừng, biển và đô thị
Quang Sơn
23/09/2026 1:50 PM (GMT+7)
Kết hợp tăng trưởng xanh với nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu là yêu cầu đặt ra với Quảng Ninh trong quá trình phát triển. Việc ứng dụng tư duy hệ thống, hạ tầng dữ liệu và công nghệ số được xem là một trong những giải pháp quan trọng để địa phương phát triển bền vững.
Dữ liệu số hỗ trợ Quảng Ninh tăng trưởng xanh
Trước những tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu và thiên tai, Quảng Ninh đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng, phục hồi và bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội.
Theo GS.TSKH Hồ Tú Bảo, Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, phát triển xanh và năng lực chống chịu có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau. Tăng trưởng xanh góp phần bảo vệ môi trường, trong khi năng lực chống chịu giúp hạn chế tác động của thiên tai đối với quá trình phát triển kinh tế.
GS.TSKH Hồ Tú Bảo nhấn mạnh ba khái niệm cần được gắn kết gồm phát triển, sinh tồn và vốn tự nhiên. Quảng Ninh có nguồn vốn tự nhiên đa dạng gồm rừng, biển, di sản... Vì vậy, theo ông, địa phương cần áp dụng tư duy hệ thống, coi toàn tỉnh là một hệ thống thống nhất trong quá trình quản lý và phát triển.
“Để đạt được mục tiêu phát triển xanh và sinh tồn dựa trên vốn tự nhiên, việc ứng dụng khoa học công nghệ là chìa khóa cơ bản. Trong đó, công nghệ dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo là nền tảng giúp chúng ta mô phỏng, dự báo và đưa ra quyết định chính xác. Chúng ta không thể quản lý tốt những gì mà chúng ta không đo lường được”, GS.TSKH Hồ Tú Bảo chia sẻ.
Từ góc độ quản lý, địa phương đang triển khai các giải pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chịu tải của môi trường.
Quảng Ninh nâng khả năng thích ứng thiên tai
Tại Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc kết nối dữ liệu số, phục vụ đo lường và đánh giá khả năng chịu tải của tự nhiên, làm cơ sở cho các quyết định phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh việc kết nối dữ liệu số nhằm đánh giá chính xác sức chịu tải của tự nhiên, phục vụ công tác quản lý và quy hoạch.
“Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực thi ngay các giải pháp kết nối dữ liệu số để đánh giá chính xác sức chịu tải của tự nhiên. Trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hướng tới hình thành kho dữ liệu tập trung của thành phố.
Đồng thời, thành phố tích hợp các giải pháp phát triển kinh tế xanh gắn với hạ tầng thích ứng vào quy hoạch từng vùng sinh thái tập trung, đặc biệt tại dải đô thị ven biển, khu vực hải đảo, đồi núi và các khai trường mỏ”, ông Công cho biết.
Theo các ý kiến tại diễn đàn, việc kết hợp tư duy quản trị hệ thống với công nghệ dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ Quảng Ninh trong việc đo lường, dự báo và đưa ra các quyết định phát triển phù hợp hơn, nhất là tại những khu vực chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.
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