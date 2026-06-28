Quảng Ninh được công nhận là đô thị loại I

Cụ thể, theo Quyết định số 1026/QĐ-BXD do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh ký ngày 26/6/2026, đơn vị này công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt đủ tiêu chí đô thị loại I.

Trong đó, phạm vi ranh giới công nhận Quảng Ninh đạt đủ tiêu chí đô thị loại I là toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh này là 6.231,27 km2 và dân số tính đến hết năm 2025 là 1.523.400 người.

Trước đó, ngày 23/6 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với đoàn khảo sát của Hội đồng thẩm định Đề án công nhận đô thị Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I đang thực hiện khảo sát tại tỉnh.

Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt đủ tiêu chuẩn đô thị loại I có hiệu lực ngay từ ngày ký. (Ảnh: QN)

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng tỉnh đã báo cáo tóm tắt Đề án công nhận đô thị Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Theo đó, việc xây dựng đề án nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng, quy hoạch tỉnh và mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trong năm 2026 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Qua rà soát, đánh giá theo các tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 111/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đô thị Quảng Ninh hiện đạt 15/15 tiêu chuẩn đô thị loại I. Trong đó, tỉnh có nhiều lợi thế nổi bật về vị trí chiến lược, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và phát triển đô thị thông minh.

Giai đoạn 2023-2025, GRDP của tỉnh luôn cao hơn mức tăng trưởng GDP cả nước; thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao; thu hút đầu tư nằm trong tốp 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 81%, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ với cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng biển quốc tế Cái Lân, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng mạng lưới đô thị phát triển hiện đại.

Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 mới được HĐND tỉnh thông qua gần đây, mục tiêu xây dựng Quảng Ninh thành đô thị loại I, hướng tới một thành phố hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.

Quảng Ninh định hướng phát triển theo cấu trúc chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp với 3 hành lang, 4 phân vùng và 5 trung tâm động lực chủ đạo.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 36 m2 sàn/người; kinh tế đô thị đóng góp khoảng 96,6% và kinh tế số chiếm 30% GRDP toàn tỉnh.