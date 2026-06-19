Quảng Ninh giao cấp xã quản lý tàu cá dưới 12 mét

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND ngày 8/6/2026 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản và cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/6/2026.

Theo Quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ninh thực hiện quản lý nhà nước đối với tàu hoạt động thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên phạm vi toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp xã và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Quảng Ninh phân cấp quản lý tàu cá dưới 12m cho cấp xã. Ảnh: QMG

Đối với UBND cấp xã, được giao thực hiện công tác quản lý nhà nước (bao gồm giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành) đối với tàu hoạt động thủy sản có chiều dài lớn nhất dưới 12m trên địa bàn cấp xã.

Đồng thời, UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn chủ tàu thực hiện đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản; cập nhật, báo cáo dữ liệu tàu cá theo quy định; phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động thủy sản trên địa bàn.

Quyết định cũng nêu rõ, các cơ quan quản lý nhà nước sau khi được phân cấp có trách nhiệm bàn giao hồ sơ quản lý nhà nước gốc xong trước ngày 10/7/2026, để bảo đảm việc chuyển giao nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, liên tục, không làm gián đoạn quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Việc ban hành Quyết định nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản.

Tính đến ngày 15/6/2026, trên địa bàn toàn tỉnh có 4.150 tàu cá từ 6m trở lên đã đăng ký và cập nhật 100% trên hệ thống Vnfishbase. Trong đó có 3.407 tàu cá từ 6m đến dưới 12m; 462 tàu cá từ 12m đến dưới 15m và 281 tàu cá từ 15m trở lên. Đồng thời có 365 tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản được thống kê phục vụ công tác quản lý.