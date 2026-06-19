Quảng Ninh giao cấp xã quản lý tàu cá dưới 12 mét
Thanh Tuyền
19/06/2026 5:39 PM (GMT+7)
Từ ngày 20/6, UBND cấp xã tại Quảng Ninh sẽ trực tiếp quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính cho những tàu cá có chiều dài dưới 12 mét.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND ngày 8/6/2026 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản và cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/6/2026.
Theo Quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ninh thực hiện quản lý nhà nước đối với tàu hoạt động thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên phạm vi toàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp xã và tổng hợp báo cáo theo quy định.
Đối với UBND cấp xã, được giao thực hiện công tác quản lý nhà nước (bao gồm giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành) đối với tàu hoạt động thủy sản có chiều dài lớn nhất dưới 12m trên địa bàn cấp xã.
Đồng thời, UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn chủ tàu thực hiện đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản; cập nhật, báo cáo dữ liệu tàu cá theo quy định; phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động thủy sản trên địa bàn.
Quyết định cũng nêu rõ, các cơ quan quản lý nhà nước sau khi được phân cấp có trách nhiệm bàn giao hồ sơ quản lý nhà nước gốc xong trước ngày 10/7/2026, để bảo đảm việc chuyển giao nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, liên tục, không làm gián đoạn quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Việc ban hành Quyết định nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản.
Tính đến ngày 15/6/2026, trên địa bàn toàn tỉnh có 4.150 tàu cá từ 6m trở lên đã đăng ký và cập nhật 100% trên hệ thống Vnfishbase. Trong đó có 3.407 tàu cá từ 6m đến dưới 12m; 462 tàu cá từ 12m đến dưới 15m và 281 tàu cá từ 15m trở lên. Đồng thời có 365 tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản được thống kê phục vụ công tác quản lý.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Ninh tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn
Với sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 105.000 tấn, tỉnh Quảng Ninh đang bứt tốc mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cán mốc hơn 200.000 tấn cho cả năm. Sự chuyển mình đồng bộ tại các vùng trọng điểm từ đặc khu Vân Đồn, Cô Tô cho đến xã Đầm Hà… đang khẳng định tư duy nuôi biển công nghệ cao, phát triển bền vững của ngư dân vùng đất mỏ.
Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
Ngày 10/7, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh để giám sát kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.
11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực
Tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Karate Đông Nam Á tổ chức Lễ khai mạc Giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026, đây là giải đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao hàng đầu khu vực.
Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam
Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn
Với sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 105.000 tấn, tỉnh Quảng Ninh đang bứt tốc mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cán mốc hơn 200.000 tấn cho cả năm. Sự chuyển mình đồng bộ tại các vùng trọng điểm từ đặc khu Vân Đồn, Cô Tô cho đến xã Đầm Hà… đang khẳng định tư duy nuôi biển công nghệ cao, phát triển bền vững của ngư dân vùng đất mỏ.
Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực
Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.