Quảng Ninh: Gieo cấy hơn 11.500ha lúa Mùa, đạt 53% kế hoạch năm

Là một trong những vụ sản xuất chính trong năm, vụ lúa Mùa đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu sản xuất lương thực của tỉnh Quảng Ninh. Việc đảm bảo diện tích và năng suất vụ Mùa không chỉ góp phần duy trì nguồn cung lương thực ổn định tại chỗ mà còn giúp gia tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con nông dân khu vực nông thôn.

Hiện nay, cây lúa đang bước vào giai đoạn sinh trưởng quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng hạt gạo khi thu hoạch. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cùng nông dân trên địa bàn tỉnh đang dồn sức tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tích cực chăm sóc diện tích lúa đã gieo cấy, chủ động theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và tăng cường thăm đồng để phát hiện, xử lý kịp thời các dịch bệnh phát sinh.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp địa phương đang phối hợp chặt chẽ cùng bà con nông dân tập trung cao độ cho công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, quyết tâm bảo đảm một vụ sản xuất thắng lợi. Ảnh Quang Sơn

Để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích trồng lúa, ngành nông nghiệp Quảng Ninh tiếp tục hướng dẫn người dân áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật tiến bộ. Sự chuyển biến từ khâu làm đất bằng máy móc, ứng dụng công nghệ phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái (drone), đến việc giảm lượng phân bón hóa học và tăng cường phân bón hữu cơ/sinh học đang dần thay đổi phương thức sản xuất truyền thống.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng, thanh niên xung kích và công an xã tại nhiều địa phương vùng cao, biên giới cũng tích cực xuống đồng hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, gia đình thiếu lao động dặm lúa, làm thủy lợi, bảo đảm không diện tích nào bị bỏ trống hay trễ khung thời vụ.

Sự chủ động, khẩn trương từ cấp chính quyền đến từng người dân được kỳ vọng sẽ giúp toàn tỉnh Quảng Ninh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, mang lại một vụ lúa Mùa bội thu, an toàn và hiệu quả.