Quảng Ninh gửi tờ trình đề nghị công nhận đô thị loại I, tạo đà lập thành phố trực thuộc Trung ương

Theo nội dung tờ trình, UBND Quảng Ninh đã rà soát toàn diện theo các tiêu chí của Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, tỉnh đánh giá hiện đã đạt 13/15 tiêu chuẩn đô thị loại I.

Kết quả này được hình thành từ quá trình đánh giá chi tiết theo 3 nhóm tiêu chí lớn, phản ánh khá đầy đủ bức tranh phát triển đô thị của tỉnh trên cả phương diện kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa và chất lượng hạ tầng.

Trong đó, nhóm tiêu chí “vị trí, vai trò và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội” của Quảng Ninh đạt 5/6 tiêu chuẩn, cho thấy nền tảng phát triển vững chắc. Cụ thể, tỉnh sở hữu hệ thống các khu kinh tế, khu chức năng mang tầm quốc gia và quốc tế, như các khu vực Vân Đồn, Móng Cái, Quảng Yên.

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện mới có dân số khoảng 1,5 triệu người, thấp hơn tiêu chuẩn khoảng 1 triệu người. (Ảnh: QN)

Trong 3 năm gần đây, Quảng Ninh liên tục nâng cao thu nhập bình quân đầu người, đạt hơn 81 triệu đồng vào năm 2025. Việc không nhận bổ sung cân đối ngân sách Trung ương tiếp tục khẳng định năng lực tự chủ tài chính của địa phương - một tiêu chí quan trọng đối với đô thị loại I.

Với tiêu chí “mức độ đô thị hóa”, Quảng Ninh đạt 3/4 tiêu chuẩn, nổi bật với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 81,23%, vượt yêu cầu tối thiểu nhiều lần. Sau khi sắp xếp, tinh gọn lại hiện toàn tỉnh có 54 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có tới 30 phường.



Đặc biệt, khu vực đô thị Hạ Long mở rộng với quy mô dân số gần 687.000 người đóng vai trò trung tâm, tạo động lực lan tỏa cho toàn tỉnh. Dù vậy, tiêu chuẩn về quy mô dân số toàn đô thị (yêu cầu từ 2,5 triệu người) vẫn chưa đạt khi dân số toàn tỉnh mới hơn 1,5 triệu người.



Điểm nổi bật trong đánh giá là nhóm tiêu chí “trình độ phát triển hạ tầng và tổ chức không gian đô thị”, Quảng Ninh đạt trọn vẹn 5/5 tiêu chuẩn. Hệ thống hạ tầng giao thông mang tính kết nối vùng và quốc tế với 3 đầu mối lớn, gồm sân bay, cảng tàu khách quốc tế, cảng biển nước sâu đã tạo nên lợi thế vượt trội so với nhiều địa phương trong cả nước.

Các chỉ số về hạ tầng xã hội cũng đạt mức cao, trong đó số giường bệnh, cơ sở giáo dục, công trình văn hóa, thể thao đều vượt tiêu chuẩn; tỷ lệ xử lý chất thải rắn đạt gần 100%; hệ thống cấp nước sạch phủ gần như toàn bộ dân cư đô thị... Những con số này cho thấy chất lượng sống đô thị tại Quảng Ninh đã tiệm cận các tiêu chuẩn cao của đô thị phát triển.

Một điểm đáng chú ý, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Quảng Ninh đặt kỳ vọng về chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước ở mức 20.000 USD/người/năm vào 2030.

Con số này cao hơn hẳn các thành phố lớn như TP.HCM với mục tiêu hướng tới mức 14.000-15.000 USD/người hay Hà Nội khoảng 12.000 USD/người. Sau khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh được xem là một trong những tỉnh có nền tảng phát triển toàn diện nhất hướng tới mô hình này.

