Quảng Ninh hỗ trợ 10 triệu đồng/khu dân cư tổ chức Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025
Thanh Tuyền
14/11/2025 7:58 PM (GMT+7)
Quảng Ninh hỗ trợ hơn 14,5 tỷ đồng cho các thôn, bản, khu phố tổ chức Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 12/14 về việc cấp bổ sung có mục tiêu 14,520 tỷ đồng nhằm phục vụ tổ chức Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
Theo đó, nguồn kinh phí này sẽ được cấp về UBND các xã, phường, đặc khu để chi hỗ trợ cho 1.452 thôn, bản, khu phố trong toàn tỉnh tổ chức Ngày hội, với số tiền 10 triệu đồng/khu dân cư.
Nguồn kinh phí được phân bổ trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính và ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh Quảng Ninh.
UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu UBND các xã, phường và đặc khu có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời thực hiện quyết toán theo niên độ ngân sách nhà nước.
Theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2025 tại Quảng Ninh sẽ tổ chức đồng loạt 1 ngày vào Chủ nhật (ngày 16/11) tại 100% khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.
Tùy theo điều kiện của mỗi địa phương có thể lựa chọn hình thức tổ chức cho phù hợp, như tổ chức riêng từng khu dân cư hoặc liên khu dân cư, do Ban Công tác mặt trận chủ trì thực hiện. Hình thức, địa điểm tổ chức phải đảm bảo thuận tiện cho người dân tham gia đông đủ; thành phần mời tham dự còn có đại diện cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo... trên địa bàn.
Đối với địa phương khu vực, địa bàn biên giới có thể mời đại diện lãnh đạo, nhân dân, khu dân cư của nước bạn cùng tham dự ngày hội và phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định về hoạt động đối ngoại nhân dân, quy định về xuất nhập cảnh...
