Quảng Ninh hướng tới mục tiêu kinh tế đô thị chiếm tới 96,6% GRDP vào năm 2030
Quang Sơn
15/07/2026 8:12 AM (GMT+7)
Tỉnh Quảng Ninh vừa đề ra mục tiêu chiến lược đầy tham vọng đến năm 2030, trong đó kinh tế đô thị sẽ trở thành động lực cốt lõi khi đóng góp tới 96,6% vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Điều này khẳng định bước đi đột phá của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng đô thị hóa gắn liền với phát triển kinh tế số và bền vững.
Theo định hướng quy hoạch và phát triển dài hạn, Quảng Ninh đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi từ mô hình phát triển chiều rộng sang chiều sâu, lấy đô thị làm hạt nhân tăng trưởng. Con số mục tiêu 96,6% tỷ trọng kinh tế đô thị trong GRDP vào năm 2030 cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc khai thác tối đa dư địa từ hệ thống hạ tầng và không gian đô thị hiện đại bậc nhất cả nước hiện nay.
Song song với đòn bẩy từ kinh tế đô thị, Quảng Ninh cũng đặt chỉ tiêu đưa kinh tế số chiếm khoảng 30% trong cơ cấu GRDP toàn tỉnh vào cuối thập kỷ này. Việc tích hợp công nghệ số, chuyển đổi số toàn diện vào quản lý đô thị và hoạt động dịch vụ, du lịch được kỳ vọng sẽ tạo ra các chuỗi giá trị mới, thúc đẩy năng suất lao động xã hội tăng trưởng bình quân 11% mỗi năm.
Về quy hoạch không gian sống, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75% vào năm 2030, củng cố vững chắc vị thế là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh và chất lượng nhất cả nước. Cùng với đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người được mục tiêu đạt khoảng 36 m² sàn/người, giúp cải thiện rõ rệt chất lượng đời sống an sinh của người dân tại các khu vực thành thị.
Để đạt được các cột mốc bứt phá này, Quảng Ninh hiện đang tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ, đồng thời thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh để đóng góp từ 40% đến 45% vào tổng GRDP toàn tỉnh. Quá trình phát triển sẽ đi đôi với chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nhằm tạo ra sự phát triển cân bằng và bền vững giữa thành thị và nông thôn.
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