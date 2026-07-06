Quảng Ninh huy động toàn lực khắc phục hậu quả bão số 1 tại các phường Móng Cái 1, 2, 3
Quang Sơn
06/07/2026 2:45 PM (GMT+7)
Sau bão số 1 (Maysak), các phường Móng Cái 1, 2 và 3 (Quảng Ninh) đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả, dọn dẹp môi trường, sớm ổn định đời sống.
Ngay sau khi cơn bão đi qua, toàn bộ hệ thống chính trị cùng Nhân dân các khu phố các phường Móng Cái 1,2,3 đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị.
Ghi nhận thực tế cho thấy bão số 1 đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn phường Móng Cái 1. Cơn bão đã gây ngập khoảng 800 ha diện tích nuôi trồng thủy sản (tôm, cua, cá,…) tại các khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2, Hải Hòa 6, Bình Ngọc, Ngọc Sơn; khoảng 300 giàn bè nuôi hàu của người dân bị thiệt hại.
Hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đường điện 110kV bị tác động, một số cột điện 22kV, 0,4kV bị nghiêng đổ gây mất điện toàn diện từ 19h00 ngày 4/7. Tại khu vực neo đậu núi Đỏ (đền Ngọc Sơn), có 4 tàu bị bè neo xô vào bờ kè và 4 tàu khác bị trôi theo thủy áp lực hướng về phía cảng Vạn Ninh đã được lực lượng phối hợp của hai phường Móng Cái 1 và Móng Cái 2 ứng cứu an toàn.
Chiến dịch khắc phục hậu quả được phường Móng Cái 1 xác định tập trung cao điểm trong 3 ngày. Lực lượng nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng người dân tập trung thu gom rác thải, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, bùn đất, khơi thông cống rãnh và xử lý triệt để các điểm tồn lưu rác. Đồng thời, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền người dân chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà ở, thực hiện nếp sống văn minh đô thị sau bão.
Tại phường Móng Cái 2, công tác ứng phó và dọn dẹp sau bão được triển khai vô cùng khẩn trương. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) phường, tính đến đêm ngày 4/7, sức gió trên địa bàn đạt cấp 8 - cấp 9 kèm mưa lớn. Nhờ chủ động di dời kịp thời 89 hộ dân với 291 nhân khẩu ở các vùng xung yếu và đưa toàn bộ tàu thuyền, bè mảng vào nơi neo đậu an toàn, địa bàn phường không ghi nhận thiệt hại về người.
Lực lượng chức năng phường Móng Cái 2 đã kịp thời phát hiện và cứu nạn thành công 12 thuyền viên gặp nạn do bão, đưa về chăm sóc y tế và bố trí nơi tránh trú an toàn tại nhà văn hóa khu phố Bình Minh với sức khỏe ổn định.
Về thiệt hại vật chất, phường Móng Cái 2 ghi nhận có 50 cây
xanh bị gãy đổ và 10 ngôi nhà bị tốc mái. Ngay sau khi bão tan, Ban Chỉ huy
PTDS phường đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang phối hợp cùng nhân dân tổ chức cắt
tỉa, dọn dẹp ngay các cây xanh gãy đổ để đảm bảo giao thông thông suốt, an
toàn.
Tại phường Móng Cái 3, không ghi nhận thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão số 1. Tuy nhiên, mưa to kèm gió lớn trong đêm đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất. Toàn phường có 25 nhà mái tôn và 11 ngôi nhà mái ngói bị tốc mái; 5 cột điện dân sinh và 1 cột điện chiếu sáng bị đổ. Trên các tuyến đường, gần 200 cây xanh bị đổ, gãy; khoảng 20 ao đầm nuôi trồng thuỷ sản với tổng diện tích 40 ha gặp sự cố do mất điện, dẫn đến tình trạng cá, tôm bị thiếu oxy. Ngoài ra, khoảng 50 ha lúa gieo sạ từ 7–10 ngày tuổi có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mưa tiếp tục kéo dài.
Ngay trong ngày 5/7, các lực lượng tại chỗ của phường Móng Cái 3 đã bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh môi trường, dựng lại cây xanh và phối hợp với ngành điện để sớm cấp điện trở lại.
Với tinh thần chủ động, đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các phường Móng Cái 1, 2, 3 đang dồn toàn lực chạy đua với thời gian để xử lý triệt để các sự cố hạ tầng, vệ sinh môi trường, phấn đấu đưa mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn nhất.
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