Quảng Ninh khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh: Tạo động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng trên 13%

Kỳ họp được điều hành bởi Chủ tọa Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự phiên khai mạc có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng đông đủ lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Ảnh Báo Quảng Ninh

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh năm 2026 là năm khởi đầu triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng thời là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Quảng Ninh vẫn gặt hái nhiều kết quả bứt phá. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 11,11%, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 61% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu du lịch cũng tăng 21%. Riêng đối với hoạt động của HĐND tỉnh, từ đầu năm đến nay đã có 6 kỳ họp được tổ chức thành công, ban hành 50 nghị quyết kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ toạ kỳ họp phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh Báo Quảng Ninh

Bên cạnh những điểm sáng, ban chủ tọa cũng thẳng thắn chỉ ra chặng đường 6 tháng cuối năm còn nhiều thách thức khi dư địa tăng trưởng truyền thống đang hẹp dần và quy mô nền kinh tế ngày càng lớn. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13%, Quảng Ninh cần tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, việc thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là những vấn đề cốt lõi cần được HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp này nhằm nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nền hành chính hiện đại.

Đến dự và chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đánh giá cao sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị để giữ vững đà tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn chuyển đổi tổ chức bộ máy vừa qua. Đồng chí khẳng định, khi đã đứng trong nhóm đầu cả nước, Quảng Ninh không thể chỉ hài lòng với mức phát triển cao hơn mặt bằng chung. Thước đo của tỉnh lúc này phải là khả năng tạo ra các chuẩn mực, mô hình và cách làm mới có sức lan tỏa toàn quốc. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ lưỡng các cơ chế chính sách lớn về đất đai, nhà ở, công nghệ số và công nghiệp bán dẫn để các quyết sách này thực sự đi vào cuộc sống, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh Báo Quảng Ninh

Để chuyển hóa các nghị quyết thành kết quả cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và các ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa từng nội dung theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả". Người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực lãnh đạo. Đồng thời, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cần thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ngay sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh đã chuyển sang nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình và báo cáo thẩm tra, sẵn sàng cho các phiên thảo luận chuyên sâu tiếp theo.