Quảng Ninh: Khẳng định vị thế trung tâm thủy sản lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng

Theo số liệu từ ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đã đạt 52.000 tấn. Con số ấn tượng này không chỉ phản ánh không khí sản xuất thúc thủ, hiệu quả của bà con ngư dân mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt của địa phương trong bức tranh thủy sản khu vực phía Bắc.

Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp lớn từ các đối tượng nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao như: tôm chân trắng, tôm sú, cá song, cá giò, hàu đại dương và các loại nhuyễn thể. Các vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao tại Móng Cái, Tiên Yên, Đầm Hà, Quảng Yên... tiếp tục duy trì năng suất vượt trội, kiểm soát tốt dịch bệnh, trở thành nguồn cung ứng nguyên liệu dồi dào cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Các vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao tiếp tục duy trì năng suất vượt trội, kiểm soát tốt dịch bệnh, trở thành nguồn cung ứng nguyên liệu dồi dào cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Ảnh Quang Sơn

Để khẳng định vị thế là trung tâm thủy sản lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng, Quảng Ninh đã không chọn phát triển theo chiều rộng mà tập trung vào chiều sâu và tính bền vững. Quảng Ninh hiện là địa phương đi đầu cả nước trong việc chuyển đổi từ phương thức nuôi trồng truyền thống sang nuôi biển công nghiệp hiện đại. Việc quyết liệt thay thế vật liệu phao xốp sang phao nhựa chuẩn HDPE thân thiện với môi trường không chỉ bảo vệ hệ sinh thái mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế biển bền vững, nâng cao giá trị thương phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc và thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khâu chế biến sâu. Sự chủ động này giúp thủy sản Quảng Ninh không chỉ bó hẹp ở thị trường trong nước mà còn tự tin tiếp cận các thị trường quốc tế khó tính.

Mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao của STP Group tại Vân Đồn, Quảng Ninh là giải pháp tiên phong chuyển đổi nghề nuôi biển truyền thống. Ảnh STP

Phát huy kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm, từ nay đến cuối năm 2026, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đồng hành cùng người nuôi trồng thủy sản trong việc theo dõi sát diễn biến thời tiết, tuân thủ lịch mùa vụ và tăng cường công tác quan trắc môi trường.

Với chiến lược bài bản, hạ tầng đồng bộ và tư duy kinh tế biển hiện đại, Quảng Ninh đang vững vàng trên lộ trình không chỉ là trung tâm thủy sản của vùng Đồng bằng sông Hồng mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị thủy sản cả nước.