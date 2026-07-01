Quảng Ninh: Khẳng định vị thế trung tâm thủy sản lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng
Quang Sơn
01/07/2026 3:56 PM (GMT+7)
Với sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 52.000 tấn chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và thủy sản trọng điểm của cả vùng Đồng bằng sông Hồng.
Theo số liệu từ ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đã đạt 52.000 tấn. Con số ấn tượng này không chỉ phản ánh không khí sản xuất thúc thủ, hiệu quả của bà con ngư dân mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt của địa phương trong bức tranh thủy sản khu vực phía Bắc.
Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp lớn từ các đối tượng nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao như: tôm chân trắng, tôm sú, cá song, cá giò, hàu đại dương và các loại nhuyễn thể. Các vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao tại Móng Cái, Tiên Yên, Đầm Hà, Quảng Yên... tiếp tục duy trì năng suất vượt trội, kiểm soát tốt dịch bệnh, trở thành nguồn cung ứng nguyên liệu dồi dào cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.
Để khẳng định vị thế là trung tâm thủy sản lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng, Quảng Ninh đã không chọn phát triển theo chiều rộng mà tập trung vào chiều sâu và tính bền vững. Quảng Ninh hiện là địa phương đi đầu cả nước trong việc chuyển đổi từ phương thức nuôi trồng truyền thống sang nuôi biển công nghiệp hiện đại. Việc quyết liệt thay thế vật liệu phao xốp sang phao nhựa chuẩn HDPE thân thiện với môi trường không chỉ bảo vệ hệ sinh thái mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế biển bền vững, nâng cao giá trị thương phẩm.
Bên cạnh đó, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc và thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khâu chế biến sâu. Sự chủ động này giúp thủy sản Quảng Ninh không chỉ bó hẹp ở thị trường trong nước mà còn tự tin tiếp cận các thị trường quốc tế khó tính.
Phát huy kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm, từ nay đến cuối năm 2026, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đồng hành cùng người nuôi trồng thủy sản trong việc theo dõi sát diễn biến thời tiết, tuân thủ lịch mùa vụ và tăng cường công tác quan trắc môi trường.
Với chiến lược bài bản, hạ tầng đồng bộ và tư duy kinh tế biển hiện đại, Quảng Ninh đang vững vàng trên lộ trình không chỉ là trung tâm thủy sản của vùng Đồng bằng sông Hồng mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị thủy sản cả nước.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Ninh tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn
Với sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 105.000 tấn, tỉnh Quảng Ninh đang bứt tốc mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cán mốc hơn 200.000 tấn cho cả năm. Sự chuyển mình đồng bộ tại các vùng trọng điểm từ đặc khu Vân Đồn, Cô Tô cho đến xã Đầm Hà… đang khẳng định tư duy nuôi biển công nghệ cao, phát triển bền vững của ngư dân vùng đất mỏ.
Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
Ngày 10/7, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh để giám sát kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.
11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực
Tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Karate Đông Nam Á tổ chức Lễ khai mạc Giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026, đây là giải đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao hàng đầu khu vực.
Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.
Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam
Quảng Ninh đạt 105.000 tấn thủy sản sau 6 tháng, tăng tốc chinh phục mốc 200.000 tấn
Với sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 105.000 tấn, tỉnh Quảng Ninh đang bứt tốc mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cán mốc hơn 200.000 tấn cho cả năm. Sự chuyển mình đồng bộ tại các vùng trọng điểm từ đặc khu Vân Đồn, Cô Tô cho đến xã Đầm Hà… đang khẳng định tư duy nuôi biển công nghệ cao, phát triển bền vững của ngư dân vùng đất mỏ.
Quảng Ninh xử lý dứt điểm 47 dự án tồn đọng, quyết không để lãng phí đất đai
11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực
Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV: Thống nhất cao thông qua 24 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển
Chiều nay (9/7), sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự đồng thuận tuyệt đối, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an sinh của địa phương.
Quảng Ninh đón làn sóng FDI mới với nhà máy chế biến, chế tạo 55 triệu USD tại KCN Bắc Tiền Phong
Ngày 9/7, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh đã chính thức khánh thành Dự án sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (P. Liên Hòa, Quảng Ninh). Đây là dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, hứa hẹn tạo cú hích mới cho năng lực sản xuất của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.