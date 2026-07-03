Quảng Ninh: Khơi thông nguồn vốn tín dụng chính sách phấn đấu dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 7.000 tỷ đồng
Quang Sơn
03/07/2026 5:01 PM (GMT+7)
Trong 5 tháng đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khơi thông hiệu quả, trở thành bệ đỡ vững chắc giúp hàng chục nghìn hộ dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Theo số liệu từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã đạt 6.848,7 tỷ đồng, tăng 668 tỷ đồng so với đầu năm 2026. Trong đó, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 6.714,6 tỷ đồng với 75.412 khách hàng còn dư nợ, đạt mức tăng trưởng 11% (tương ứng tăng 659,1 tỷ đồng) so với đầu năm.
Song song với việc đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ, công tác quản lý và nâng cao chất lượng tín dụng luôn được chi nhánh chú trọng và duy trì ổn định. Hiện nay, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh trên toàn tỉnh chỉ còn 25,54 tỷ đồng, giảm 252 triệu đồng so với đầu năm và chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp là 0,377% tổng dư nợ. Kết quả này phản ánh ý thức trách nhiệm cao của người vay vốn cũng như sự sát sao của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả của dòng vốn ưu đãi, trong thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh sẽ tích cực tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung thêm nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Chi nhánh quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu đưa tổng dư nợ đến cuối năm 2026 đạt hơn 7.000 tỷ đồng.
Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm soát nợ quá hạn ở mức thấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình cho vay và thu hồi nợ đến hạn. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, phục vụ thiết thực cho mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.
Bên cạnh các mục tiêu ngắn hạn, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng lộ trình phát triển dài hạn vững chắc. Cụ thể, chi nhánh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt hơn 10%. Phấn đấu đến năm 2030, tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh sẽ đạt tối thiểu 10.000 tỷ đồng.
Cùng với đó, ngân hàng hướng tới nâng dư nợ bình quân lên hơn 700 tỷ đồng/phòng giao dịch và hơn 185 tỷ đồng/cấp xã. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có đủ điều kiện và nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách kịp thời, thuận lợi nhất.
Có thể thấy, việc khơi thông và mở rộng dòng vốn tín dụng chính sách đã và đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Nguồn vốn ưu đãi được giải ngân kịp thời không chỉ giúp hàng chục nghìn hộ gia đình có điều kiện tạo sinh kế, tăng thu nhập, mà còn là bệ đỡ vững chắc ngăn chặn nạn "tín dụng đen" tại các vùng nông thôn, miền núi và hải đảo.
Với lộ trình phát triển rõ ràng cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, dòng vốn chính sách xã hội sẽ tiếp tục là xung lực quan trọng, góp phần đồng hành cùng Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.
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