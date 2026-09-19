Quảng Ninh: Khởi tố 7 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 1.200 chiếc iPhone lậu qua biên giới

Trước đó, đêm 29/8/2026, tại Trạm thu phí Cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Hứa Văn Ngọc (SN 1984, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) đang vận chuyển số lượng lớn điện thoại nhập lậu.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1.217 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, tổng trị giá ước tính hơn 9 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Đấu tranh khai thác, Hứa Văn Ngọc khai nhận được thuê vận chuyển số điện thoại iPhone trên từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 80.000 đồng/chiếc.

Đối tượng Hứa Văn Ngọc (áo tím than) và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh

Để thực hiện hành vi, Ngọc thuê Lê Văn Thông (SN 1984, trú tại xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh). Sau đó, Thông chỉ đạo nhóm 5 đối tượng trực tiếp thực hiện việc bốc vác, vận chuyển hàng lậu qua khu vực đường sông biên giới.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trong đường dây này.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.