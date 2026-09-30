Quảng Ninh: Khởi tố 9 đối tượng vận chuyển trái phép gần 14.000 con gia cầm giống lậu qua biên giới
Quang Sơn
30/09/2026 10:53 PM (GMT+7)
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 14.000 con gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, trị giá hơn 372 triệu đồng. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo Điều 189 Bộ luật Hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào ngày 14/9/2026, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chuyên trách gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an xã Hoành Mô, Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã bắt quả tang vụ vận chuyển gia cầm giống nhập lậu quy mô lớn.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14B-042.37 do Giáp Đại Chiều (sinh năm 1991, trú tại xã Hoành Mô) điều khiển đang chở 3.767 con gà, vịt giống. Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hay giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.
Mở rộng kiểm tra tại nhà riêng của Giáp Đại Chiều và Lý Thị Sinh (sinh năm 1993), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 10.201 con gia cầm giống. Tổng số tang vật thu giữ tại hiện trường và thu hồi sau đó gồm 221 lồng nhựa chứa 13.968 con gà, vịt giống các loại.
Số gia cầm này được xác định có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc, vác qua khu vực bờ sông biên giới Việt - Trung để đưa vào nội địa tiêu thụ. Tổng giá trị lô hàng vi phạm được định giá hơn 372 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lý Thị Sinh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp liên hệ đặt mua hàng từ phía Trung Quốc và nhận vận chuyển thuê với mức giá 50.000 đồng/lồng.
Để qua mắt các lực lượng chức năng và đưa trót lọt lô hàng về Việt Nam, Sinh đã thuê thêm 7 đối tượng khác tại địa phương tham gia thực hiện các nhiệm vụ cảnh giới và bốc xếp, vận chuyển trái phép gia cầm qua đường sông biên giới.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
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