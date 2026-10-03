Quảng Ninh: Kích hoạt đợt thi đua "90 ngày đêm" chạy nước rút, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công
Quang Sơn
03/10/2026 11:22 AM (GMT+7)
Bước vào giai đoạn nước rút của năm 2026, Thành phố Quảng Ninh đang triển khai đợt thi đua cao điểm với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, đồng thời tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng nhằm tạo đà tăng trưởng kinh tế bền vững.
Theo thông tin từ địa phương, trong 90 ngày cuối năm 2026, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội.
Mục tiêu cốt lõi được đặt ra là hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Động thái quyết liệt này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực và động lực quan trọng để duy trì mức tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 13% trong cả năm, giữ vững vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế.
Trao đổi về ý nghĩa của đợt thi đua nước rút này, Chủ tịch UBND thành phố, ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh
"Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt của Thành ủy; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá phải tạo được khí thế mới, động lực mới, sức bật mới.
Qua đó, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố di sản, đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc mang tầm quốc tế, đô thị thông minh, kiểu mẫu trong kỷ nguyên phát triển mới"
Trước đó, để hiện thực hóa mục tiêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư phải cụ thể hóa các mục tiêu trong quý cuối năm thành từng nhiệm vụ, mốc tiến độ và sản phẩm cụ thể cho từng tuần, từng tháng.
Các nút thắt, điểm nghẽn về thủ tục hành chính, nguyên vật liệu hay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đều phải được xử lý dứt điểm theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm".
Việc dồn lực "chạy nước rút" cho những tháng cuối năm không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, giải ngân vốn ngân sách nhà nước mà còn góp phần lan tỏa dòng vốn đầu tư công vào nền kinh tế, thúc đẩy các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ và hạ tầng cùng phát triển.
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