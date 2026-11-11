Quảng Ninh kịp thời khống chế vụ cháy tại chợ Bí Trung
Quang Sơn
11/11/2026 12:50 PM (GMT+7)
Sáng 11/11, một vụ cháy đã xảy ra tại khu vực chợ Bí Trung, phường Yên Tử, gây sự chú ý lớn. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng và người dân, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Ngay sau khi nhận được tin báo về sự cố cháy nổ tại chợ Bí Trung, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ.
Lực lượng Công an phường đã phối hợp chặt chẽ cùng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) có mặt tại hiện trường chỉ sau vài phút để triển khai các biện pháp dập lửa chuyên nghiệp.
Lãnh đạo UBND phường Yên Tử đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo trực tiếp công tác chữa cháy, tập trung khoanh vùng sự cố nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ ngọn lửa bùng phát và lan rộng sang các khu vực lân cận, hộ dân cũng như các cơ sở kinh doanh quanh chợ.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông từ xa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe cứu hỏa và các phương tiện nghiệp vụ tiếp cận hiện trường.
Nhờ tinh thần khẩn trương và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng cùng người dân, đám cháy đã được khống chế thành công. Rất may mắn, sự cố không ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người.
Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và thống kê mức độ thiệt hại về tài sản để có phương án hỗ trợ, xử lý phù hợp.
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