UBND TP Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2026 nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền.

Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác khảo sát năm nay được đổi mới về phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Theo kế hoạch, khảo sát trực tuyến trên nền tảng số là phương thức chủ đạo, kết hợp khảo sát trực tiếp để bảo đảm tính chính xác, bảo mật thông tin.

TP Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khảo sát, đánh giá chỉ số DDCI năm 2026. Ảnh: Quang Sơn.

Khoảng 6.500 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được khảo sát

Dự kiến, đợt khảo sát DDCI năm 2026 sẽ lấy ý kiến khoảng 6.500 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang hoạt động, triển khai dự án trên địa bàn TP Quảng Ninh.

Các đối tượng tham gia được phân nhóm theo thời gian hoạt động, loại hình pháp lý, ngành nghề và địa bàn sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm tính đại diện.

Phạm vi đánh giá gồm 13 sở, ban, ngành; 54 xã, phường, đặc khu và 6 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Chị Nguyễn Thùy Dương, chủ hộ kinh doanh homestay Hạ Long, chia sẻ: “Được tham gia đánh giá trực tuyến giúp chúng tôi hoàn toàn yên tâm và thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc thực tế. Tôi rất mong đợi những ý kiến đóng góp sẽ được chính quyền thành phố tiếp thu và giải quyết”.

Bộ chỉ số DDCI TP Quảng Ninh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở kế thừa khung phương pháp luận của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tham chiếu định hướng PCI 2.0. Bộ chỉ số được điều chỉnh thành 2 trụ cột chính với 8 chỉ số thành phần.

Cùng với hoạt động khảo sát, thành phố xây dựng báo cáo chẩn đoán động lực tăng trưởng dựa trên 8 nhóm chuyên sâu nhằm phân tích tình hình kinh tế địa phương.

Lấy ý kiến hộ kinh doanh để đánh giá chất lượng phục vụ của chính quyền

Bên cạnh các doanh nghiệp, khảo sát DDCI năm 2026 còn chú trọng lấy ý kiến từ hợp tác xã và hộ kinh doanh, qua đó ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc mở rộng khảo sát đến các hộ kinh doanh giúp TP Quảng Ninh có thêm thông tin đánh giá chất lượng điều hành và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở. Ảnh: Quang Sơn.

Bà Trần Thị Mai, chủ hộ kinh doanh cá thể tại phường Hồng Gai, cho biết trước đây bà nghĩ rằng các chương trình đánh giá năng lực cạnh tranh chỉ dành cho doanh nghiệp lớn.

“Năm nay, hộ kinh doanh cá thể cũng được nhận phiếu khảo sát và đóng góp ý kiến trực tiếp. Việc chính quyền hỏi ý kiến người dân về thái độ phục vụ của cán bộ hay sự minh bạch trong thủ tục thuế, đăng ký kinh doanh khiến chúng tôi cảm nhận được sự đồng hành của chính quyền”, bà Mai chia sẻ.

Theo kế hoạch, kết quả khảo sát DDCI năm 2026 sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận diện những mặt đã làm được và các hạn chế, vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc, từ đó đề ra biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế.

Kết quả khảo sát cũng là một trong những căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.