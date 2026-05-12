Quảng Ninh: Mở cảng cá Cái Rồng tại đặc khu Vân Đồn, năng lực hơn 15.000 tấn/năm
Quang Sơn
12/05/2026 10:49 AM (GMT+7)
Với việc chính thức công bố mở cảng cá Cái Rồng từ tháng 5/2026, tỉnh Quảng Ninh không chỉ nâng tầm năng lực hậu cần nghề cá mà còn tạo ra "điểm tựa" vững chắc để ngư dân vươn khơi, đồng thời siết chặt quản lý chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1532/QĐ-UBND chính thức công bố mở cảng cá Cái Rồng tại địa bàn khu 9, đặc khu Vân Đồn. Đây là cảng cá loại II được đầu tư đồng bộ, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy dịch vụ hậu cần thủy sản và là nơi tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền trong khu vực. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của tỉnh trong việc hoàn thiện hạ tầng kinh tế biển theo hướng bền vững.
Về quy mô hạ tầng, cảng cá Cái Rồng sở hữu chiều dài cầu cảng hơn 170m với độ sâu vùng nước trước bến đạt -3,6m. Luồng vào cảng rộng 50m, đảm bảo cho các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lưu thông thuận tiện. Tổng diện tích vùng đất cảng rộng 2,2ha, trong đó dành riêng 0,85ha cho khu dịch vụ hậu cần sau bến. Đặc biệt, vùng nước cảng có diện tích lên tới 96,44ha, tích hợp toàn bộ khu neo đậu tránh trú bão, giúp ngư dân yên tâm sản xuất ngay cả trong mùa biển động.
Theo thiết kế, cảng cá Cái Rồng có năng lực bốc dỡ hàng hóa ấn tượng, đạt trên 15.000 tấn mỗi năm. Đơn vị quản lý cảng là Ban Quản lý Dịch vụ công ích đặc khu Vân Đồn sẽ triển khai đầy đủ các dịch vụ chuyên nghiệp như: điều độ tàu thuyền, tổ chức bốc dỡ và trung chuyển hải sản, cung cấp dịch vụ hậu cần và thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Các hoạt động này được kỳ vọng sẽ làm sôi động thêm thị trường thủy sản tại Vân Đồn ngay từ những ngày đầu đi vào vận hành trong tháng 5/2026.
Việc đưa cảng vào hoạt động mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh ngành thủy sản đang quyết liệt thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Cảng cá Cái Rồng sẽ là "trạm gác" quan trọng để kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm minh bạch, từ đó góp phần nâng cao vị thế và uy tín của thủy sản Quảng Ninh.
Thanh Hóa kiểm tra “điểm tựa” giảm nghèo ở xã Vĩnh Lộc
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương.
Bình luận sai sự thật, xúc phạm lực lượng chức năng trên Facebook: Nhiều người bị xử lý
Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tục phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook để bình luận, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc và xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân.
"Thanh âm từ Đại ngàn” vang lên giữa lòng vịnh di sản Hạ Long
Sáng ngày 28/5, lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Cồng chiêng Tây Nguyên – Thanh âm từ Đại ngàn” đã diễn ra tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh
Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Cù Quốc Thắng được thăng cấp bậc hàm lên Đại tá trước thời hạn
Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá trước thời hạn 1 năm đối với ông Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.
Hơn 7,7 tỷ USD vốn FDI vào Thái Nguyên, nhiều “ông lớn” tiếp tục mở rộng đầu tư
Tháng 5/2026, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.
Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức mô hình nuôi lợn nái sinh sản ở Thái Nguyên
Ngày 26/5, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân phường Trung Thành tổ chức thẩm định dự án “Chăn nuôi lợn nái sinh sản” sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tạo việc làm tại địa phương.