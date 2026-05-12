Quảng Ninh: Mở cảng cá Cái Rồng tại đặc khu Vân Đồn, năng lực hơn 15.000 tấn/năm

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1532/QĐ-UBND chính thức công bố mở cảng cá Cái Rồng tại địa bàn khu 9, đặc khu Vân Đồn. Đây là cảng cá loại II được đầu tư đồng bộ, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy dịch vụ hậu cần thủy sản và là nơi tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền trong khu vực. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của tỉnh trong việc hoàn thiện hạ tầng kinh tế biển theo hướng bền vững.

Về quy mô hạ tầng, cảng cá Cái Rồng sở hữu chiều dài cầu cảng hơn 170m với độ sâu vùng nước trước bến đạt -3,6m. Luồng vào cảng rộng 50m, đảm bảo cho các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lưu thông thuận tiện. Tổng diện tích vùng đất cảng rộng 2,2ha, trong đó dành riêng 0,85ha cho khu dịch vụ hậu cần sau bến. Đặc biệt, vùng nước cảng có diện tích lên tới 96,44ha, tích hợp toàn bộ khu neo đậu tránh trú bão, giúp ngư dân yên tâm sản xuất ngay cả trong mùa biển động.

Việc đưa cảng cá Cái Rồng vào hoạt động nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng nghề cá của tỉnh Quảng Ninh, nâng cao năng lực hậu cần thủy sản, phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nghề cá và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) trên địa bàn tỉnh. Ảnh Quang Sơn

Theo thiết kế, cảng cá Cái Rồng có năng lực bốc dỡ hàng hóa ấn tượng, đạt trên 15.000 tấn mỗi năm. Đơn vị quản lý cảng là Ban Quản lý Dịch vụ công ích đặc khu Vân Đồn sẽ triển khai đầy đủ các dịch vụ chuyên nghiệp như: điều độ tàu thuyền, tổ chức bốc dỡ và trung chuyển hải sản, cung cấp dịch vụ hậu cần và thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Các hoạt động này được kỳ vọng sẽ làm sôi động thêm thị trường thủy sản tại Vân Đồn ngay từ những ngày đầu đi vào vận hành trong tháng 5/2026.

Việc đưa cảng vào hoạt động mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh ngành thủy sản đang quyết liệt thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Cảng cá Cái Rồng sẽ là "trạm gác" quan trọng để kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm minh bạch, từ đó góp phần nâng cao vị thế và uy tín của thủy sản Quảng Ninh.