Quảng Ninh mở rộng quy hoạch nuôi biển lên gần 140.000ha

Tổng quy hoạch nuôi biển gần 140.000ha

Nuôi trồng thủy sản luôn được Quảng Ninh xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong 8 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định khi đạt 90.604 tấn, đảm bảo đúng kịch bản tăng trưởng đã đề ra

Bên cạnh sản xuất nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh công tác quy hoạch mặt biển để phát triển nuôi trồng thủy sản.

Thời gian qua, Sở NNMT đã phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương đề xuất cập nhật điều chỉnh, bổ sung hơn 94.400ha diện tích mặt biển vào bản đồ quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Qua đó, nâng tổng diện tích quy hoạch nuôi biển trên địa bàn đạt hơn 139.600ha, trong đó có Đề án nuôi trồng thủy sản biển tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại với 5 vùng nuôi biển tập trung.

Lãnh đạo Sở NNMT TP Quảng Ninh thông tin tình hình quy hoạch mặt biển phát triển nuôi trồng thủy sản. Ảnh: N.A

Hiện Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các địa phương đang rà soát, hoàn thiện bản đồ quy hoạch thành phố, trong đó có các khu vực nuôi trồng thủy sản, phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, công tác giao khu vực biển tiếp tục được triển khai. Tính đến hết ngày 31/8, Quảng Ninh đã giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản cho 57 tổ chức với diện tích gần 4.700ha và 807 cá nhân với tổng diện tích trên 517ha theo thẩm quyền.

Theo ông Nguyễn Như Hạnh, Phó Giám đốc Sở NNMT TP Quảng Ninh, dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác giao khu vực biển hiện gặp không ít rào cản. Một trong những vướng mắc hiện nay liên quan đến quy định của Luật Đầu tư năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Theo đó, các dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao khu vực biển thuộc diện phải thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, vì vậy thời gian thực hiện kéo dài. Hiện đã có 132 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nuôi trồng thủy sản trên biển nộp tại Trung tâm Hành chính công.

Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ giao khu vực biển

Nhằm tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giao khu vực biển theo quy hoạch, Sở NNMT đã tham mưu UBND TP Quảng Ninh trình Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn cụ thể cho Luật Đầu tư 2025 và Nghị định 96/2026/NĐ-CP.

Trong đó, đề nghị làm rõ hình thức lựa chọn nhà đầu tư, điều kiện áp dụng, trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết đối với dự án đầu tư chỉ có đề nghị Nhà nước giao khu vực biển, không gắn với giao đất, cho thuê đất, bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất để các địa phương tổ chức thực hiện.

Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ giao khu vực biển theo quy hoạch. Ảnh: CTV

Đồng thời, tham mưu UBND TP Quảng Ninh chỉ đạo UBND các địa phương có biển tăng cường thực hiện phân cấp giao khu vực biển theo thẩm quyền đã được ủy quyền; hoàn thiện bản đồ phương án phát triển thủy sản, chi tiết các vùng biển quy hoạch nuôi trồng thủy sản, trong đó xác định cụ thể tọa độ, ranh giới, diện tích các khu nuôi tập trung, hành lang bảo vệ an toàn công trình hàng hải, luồng đường thủy và hệ thống giao thông nội vùng.

Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát tổng thể hiện trạng và nhu cầu sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; xác định rõ vị trí, tọa độ, diện tích, ranh giới, đối tượng nuôi, quy mô, hình thức tổ chức sản xuất và tình trạng pháp lý của từng trường hợp.

Cùng với đó là tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng khu vực biển trái quy định, yêu cầu chấm dứt vi phạm, di dời, tháo dỡ công trình, lồng bè, thiết bị, không để phát sinh vướng mắc khi thực hiện thủ tục giao khu vực biển sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sở NNMT TP Quảng Ninh sẽ tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của cấp thành phố về quy trình thực hiện, thẩm định hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp với thực tế.

Cùng với đẩy nhanh giao khu vực biển, công tác kiểm tra việc thực hiện các quyết định đã ban hành sẽ được tăng cường, bảo đảm khu vực biển được sử dụng đúng mục đích, phạm vi, ranh giới được giao và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; đồng thời kiểm soát môi trường, chất lượng nước và phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản.