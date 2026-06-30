Quảng Ninh: Mưa lớn dồn dập, cảnh báo ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương
Quang Sơn
30/06/2026 2:21 PM (GMT+7)
Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận lượng mưa lớn lên tới hơn 170mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong sáng và trưa nay (30/6), nhiều khu vực trũng thấp, tuyến đường giao thông có nguy cơ ngập sâu từ 0,2 - 0,4m, tiềm ẩn rủi ro sạt lở bãi thải, hầm lò.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, do chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết xấu, trong suốt 24 giờ qua tính từ 4 giờ ngày 29/6 đến 4 giờ ngày 30/6, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn tập trung đậm đặc tại các trung tâm đô thị và vùng ven biển, đẩy lượng nước đổ xuống dồn dập trong thời gian ngắn.
Số liệu quan trắc cho thấy nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa ở mức đáng báo động. Đứng đầu là phường Cửa Ông với 170,9mm, tiếp sau là phường Cẩm Phả đạt 159,8mm. Tại đặc khu Vân Đồn, hai điểm đo Lòng Dinh và Bản Sen cũng ghi nhận lượng mưa lần lượt là 152,8mm và 144,3mm. Các khu vực khác như Phường Cao Xanh, Phường Phong Cốc, phường Quảng Yên, Khe Mai và Mông Dương cũng chịu áp lực lớn với lượng mưa dao động từ 60mm đến hơn 73mm.
Cơ quan khí tượng dự báo trong khoảng 3 đến 6 giờ tới, các vùng mây đối lưu vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đón các trận mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30mm đến 50mm, thậm chí có nơi có thể cao hơn, khiến tình hình tích tụ nước bề mặt trở nên phức tạp.
Do hệ quả của đợt mưa lớn kéo dài, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, ven biển và các tuyến đường giao thông trọng điểm. Những khu vực có nguy cơ cao nhất bao gồm phường Hạ Long,P. Cẩm Phả,P. Uông Bí,P. Đông Triều,P. Quảng Yên và đặc khu Vân Đồn. Độ sâu ngập úng tại các điểm đen giao thông dự kiến dao động từ 0,2m đến 0,4m, thời gian ngập úng có thể kéo dài liên tục từ sáng sớm cho đến tận trưa ngày 30/6.
Trước tình hình trên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh đã chính thức phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp độ 1. Tình trạng này không chỉ gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm và các hoạt động sản xuất nông nghiệp, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nguy hiểm là sạt lở tại các bãi thải, hầm lò khai thác than, gây thiệt hại lớn cho các công trình dân sinh lẫn các hoạt động kinh tế - xã hội.
Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương, đơn vị và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo. Đồng thời, các bên liên quan cần nhanh chóng triển khai ngay các biện pháp phòng chống ngập úng, nạo vét kênh mương, sẵn sàng lực lượng ứng trực nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người cũng như tài sản.
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