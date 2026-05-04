Quảng Ninh: Ngăn chặn gà, vịt giống nhập lậu "đổ bộ" vào nội địa
Quang Sơn
04/05/2026 5:35 PM (GMT+7)
Trước tình trạng con giống không rõ nguồn gốc tràn qua biên giới với số lượng lớn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường chốt chặn trên các tuyến cao tốc và quốc lộ huyết mạch để kịp thời đánh chặn các "chuyến xe lậu" ngay từ cửa ngõ.
Theo báo cáo từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đường bộ từ Trung Quốc vào Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng. Tình hình này tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến hình thành các điểm nóng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Đáng lo ngại nhất là tình trạng vận chuyển trái phép các loại con giống như gà, vịt giống (1-3 ngày tuổi) và gà giống loại lớn (400-500g/con) diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để vận chuyển hàng lậu từ vùng biên, sau đó tìm cách đưa vào các tuyến đường dẫn lên cao tốc nhằm nhanh chóng phân phối sâu vào thị trường nội địa tiêu thụ.
Thực tế cho thấy, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh gần đây đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển con giống lậu với thủ đoạn tinh vi. Điển hình như vụ việc ngày 27/4/2026, vào khoảng 2 giờ 30 phút tại Km 1, Tỉnh lộ 335 (phường Móng Cái 1), Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp cùng lực lượng CSGT và Hải quan kiểm tra xe tải biển kiểm soát 12H-046.19 do ông Nguyễn Văn Duy (trú tại Lạng Sơn) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7.680 con vịt giống 1 ngày tuổi không có hóa đơn, chứng từ và chưa qua kiểm dịch. Đáng chú ý, nhiều con đã chết và bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh rất cao.
Hay vụ việc ngày 29/3/2026, vào khoảng 22 giờ, Đội CSGT đường bộ số 3 đã dừng xe tải biển kiểm soát 34C-384.59 do tài xế Bùi Văn H. (trú tại Hải Phòng) điều khiển. Tổ công tác phát hiện một lượng lớn gia cầm non xếp kín trong khoang chứa hàng, bao gồm 8.730 con gà giống và 4.840 con vịt giống. Tài xế thừa nhận đang vận chuyển số hàng trôi nổi này từ Quảng Ninh về Hải Phòng để tìm mối tiêu thụ.
Trước nguy cơ gà, vịt giống lậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi và tiềm ẩn rủi ro lây lan dịch bệnh, nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng này "từ sớm, từ xa", tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 và chính quyền các địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Việc triển khai phải thực hiện đồng bộ và gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu lĩnh vực, địa bàn phụ trách.
Trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an và Biên phòng tỉnh tăng cường quân số tại các địa bàn giáp ranh và tuyến giao thông huyết mạch như QL18A, QL18B, QL18C và QL4C. Các lực lượng chuyên trách cũng chủ trì phối hợp xác lập chuyên án để triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu ngay trước khi hàng hóa kịp thẩm thấu sâu vào nội địa tiêu thụ.
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