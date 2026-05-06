Quảng Ninh: Phấn đấu khai thác hơn 840.000 m3 gỗ rừng trồng vào năm 2026
Quang Sơn
06/05/2026 5:00 AM (GMT+7)
Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đẩy mạnh sản lượng khai thác gỗ rừng trồng lên con số 842.000 m3 vào năm 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, gắn khai thác với chế biến sâu và bảo vệ môi trường.
Theo lộ trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh đã xác định lâm nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng của ngành nông nghiệp địa phương. Cụ thể, con số 842.000 m3 sản lượng gỗ khai thác được đặt ra cho năm 2026 không chỉ là một chỉ tiêu về số lượng, mà còn phản ánh kỳ vọng về việc nâng cao giá trị gia tăng của chuỗi sản phẩm lâm sản.
Để đạt được con số này, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng rà soát lại quỹ đất, đẩy mạnh việc trồng rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Việc chuyển dịch từ khai thác gỗ nhỏ sang gỗ lớn được xem là "chìa khóa" để nâng cao thu nhập cho người trồng rừng và cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cho xuất khẩu.
Khác với tư duy khai thác truyền thống, chiến lược của Quảng Ninh giai đoạn tới nhấn mạnh vào tính bền vững. Song song với việc phấn đấu đạt sản lượng khai thác cao, tỉnh cũng chú trọng đến công tác trồng mới và thay thế. Tỷ lệ che phủ rừng dự kiến tiếp tục được duy trì ở mức ổn định, đảm bảo an ninh môi trường và đa dạng sinh học.
Bên cạnh đó, Quảng Ninh hiện đang thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu lâm sản. Thay vì xuất khẩu gỗ nguyên liệu thô hoặc dăm gỗ có giá trị thấp, tỉnh hướng tới việc sản xuất các mặt hàng nội thất, gỗ tinh chế để phục vụ thị trường trong nước và quốc tế. Điều này giúp tối ưu hóa giá trị của 842.000 m3 gỗ dự kiến khai thác được.
Dù mục tiêu đã rõ ràng, nhưng ngành lâm nghiệp Quảng Ninh vẫn phải đối mặt với không ít thách thức như: biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng và biến động giá cả thị trường toàn cầu.
Để hiện thực hóa con số 842.000 m3 vào năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lựa chọn các giống cây trồng mới có năng suất cao, khả năng chống chịu tốt. Tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ cho người dân trồng rừng gỗ lớn, đặc biệt là các loại cây bản địa có giá trị cao như lim, dổi, lát. Đầu tư đường lâm nghiệp để giảm chi phí vận chuyển và thuận tiện cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, ngành lâm nghiệp Quảng Ninh đang kỳ vọng sẽ tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh trong những năm tới.
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