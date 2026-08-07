Quảng Ninh phát động đợt thi đua hướng tới vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

Khơi dậy khát vọng thành phố Quảng Ninh

Ngày 7/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng tỉnh Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chương trình phát động được tổ chức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến điểm cầu 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát động Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng tỉnh Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: N.A

Phát động phong trào, ông Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Chương trình phát động không chỉ là hoạt động mở đầu cho phong trào thi đua trong toàn tỉnh, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc tỉnh trước một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trên con đường phát triển - Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải là điểm kết thúc của một chặng đường phát triển, mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới với những yêu cầu cao hơn, khát vọng lớn hơn, dựa trên nền tảng của sự đồng thuận xã hội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và tinh thần trách nhiệm, sự chung sức, đồng lòng của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Quảng Ninh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động. Ảnh: N.A

54 địa phương cùng tạo dấu ấn mới

Để phong trào thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, ông Vũ Quyết Tiến lưu ý, quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Mỗi công trình, phần việc phải hướng tới lợi ích thiết thực của nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời, lấy hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; kiên quyết khắc phục tư tưởng hình thức, phô trương, chạy theo thành tích.

Phong trào thi đua được triển khai từ nay đến hết tháng 12/2026 với 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; thi đua thực hiện các công trình, phần việc chào mừng, ưu tiên lĩnh vực an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị và khu dân cư, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm lan tỏa bản sắc, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh.

Các đại biểu phát động phong trào thi đua. Ảnh: N.A

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu chung, phong trào đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: 100% đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc"; mỗi đơn vị đăng ký ít nhất một công trình hoặc phần việc chào mừng; 54/54 địa phương tổ chức Liên hoan tiếng hát khu dân cư và ít nhất một hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, đồng thời tham gia có hiệu quả Cuộc thi video ngắn "Quảng Ninh - Một tầm vóc mới".

Bên cạnh đó, 100% khu dân cư duy trì vệ sinh môi trường cuối tuần, đồng loạt hưởng ứng Tuần lễ tổng vệ sinh, chỉnh trang đô thị từ ngày 21-28/8; 100% xã, phường, đặc khu tổ chức hoạt động "Tháng nghe dân nói" hằng tháng; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được tổ chức đồng loạt vào ngày 15/11/2026.