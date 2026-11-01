Quảng Ninh: Phát động Tuần văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026
Quang Sơn
01/11/2026 3:10 PM (GMT+7)
Ngày 1/11, tại Quảng trường 30/10, TP. Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và chính thức phát động Tuần văn hóa Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn toàn thành phố.
Sáng 1/11, gần 10.000 người tham dự Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long).
Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh tổ chức chương trình với quy mô lớn, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa trên toàn thành phố, hướng tới phát huy bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Chí Thành-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Quảng Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.
Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Chí Thành, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, còn đại đoàn kết là sức mạnh giúp dân tộc vượt qua khó khăn. Đối với Quảng Ninh, các giá trị như văn hóa biển đảo, văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, bản sắc các dân tộc thiểu số và văn hóa công nhân vùng Mỏ chính là nguồn lực nội sinh quan trọng. Đặc biệt, truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các thế hệ người dân vùng đất Mỏ.
Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, với 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu.
Các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, thể thao, giới thiệu di sản và quảng bá sản phẩm đặc trưng sẽ được tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa phương, tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động không chỉ là quy mô tổ chức mà còn ở yêu cầu hướng mạnh về cơ sở, phát huy bản sắc riêng của từng địa phương và vai trò chủ thể của nhân dân.
Từ một chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại trung tâm thành phố đến những hoạt động văn hóa, thể thao, việc làm thiết thực trong từng khu dân cư, tinh thần đại đoàn kết được cụ thể hóa bằng sự tham gia, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người. Qua đó, ngày hội không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần vun đắp nền nếp văn hóa, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.
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