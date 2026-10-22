Đông khán giả chưa đồng nghĩa với hiệu quả kinh tế

Từ đầu năm 2026 đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức 8 hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Trong đó có các chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập thành phố, khai mạc Cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2026, “Mãi mãi tuổi 20” và “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”.

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Quảng trường 30/10 ngày 24/7/2026 thu hút khoảng 40.000 khán giả. Lễ khai mạc Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 tại Quảng trường biển Halong Marina ngày 12/8 đón khoảng 10.000 khán giả.

Năm 2026, TP. Quảng Ninh đã tổ chức hàng loạt chương trình về thể thao, văn hoá nhắm kích cầu kinh tế, du lịch (Ảnh: QN)

Các hoạt động trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, drone light, 3D Mapping, hội chợ OCOP và chương trình “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” cũng mang đến những trải nghiệm thị giác mới, gắn với giới thiệu truyền thống văn hóa địa phương.

Những hoạt động này được triển khai trong quá trình Quảng Ninh thực hiện các chủ trương phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và phấn đấu đạt 9% vào năm 2045.

Từ đầu năm 2026, Quảng Ninh đã triển khai các chương trình hành động nhằm phát triển nền văn hóa giàu bản sắc, gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị. Địa phương cũng chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số, gắn với nâng cao chất lượng quản trị xã hội và hạnh phúc Nhân dân.

Đánh giá về những nỗ lực của Quảng Ninh, Nhà nghiên cứu văn hóa, Tiến sĩ Thành Thu Trang (khoa Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực I) cho rằng, địa phương đã có những bước tiến lớn mà không nhiều nơi làm được.

Tỉnh Quảng Ninh có thế mạnh với đa dạng ngành văn hoá từ tâm linh, tín ngưỡng, di sản,… (Ảnh: QN)

Tuy nhiên, theo bà Trang, để xác định hiệu quả thực chất của công nghiệp văn hóa, Quảng Ninh cần có những thống kê, phân tích cụ thể theo từng tiêu chí, thay vì chỉ dựa vào quy mô sự kiện hay số lượng người tham dự.

“Lượng khách, số chương trình nghệ thuật hay doanh thu dịch vụ phản ánh sức hút điểm đến nhưng chưa thể thay thế số liệu giá trị gia tăng của công nghiệp văn hóa. Cần có thống kê về doanh nghiệp, lao động, doanh thu, đóng góp kinh tế và thị trường của từng lĩnh vực.

Chỉ khi xác định được xuất phát điểm, địa phương mới có thể thiết kế chỉ tiêu và lộ trình khả thi. Đặc biệt, không nên đồng nhất chỉ tiêu 7% và 9% GDP của cả nước với tỷ lệ tương ứng trong GRDP Quảng Ninh. Chỉ tiêu “tỷ trọng doanh thu” trong kế hoạch địa phương cũng khác về bản chất với “đóng góp vào GDP” được tính theo giá trị gia tăng”, Tiến sĩ Thành Thu Trang nêu quan điểm.

Theo bà Trang, việc phân biệt các chỉ tiêu là cơ sở để đánh giá đúng kết quả phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời xây dựng hệ thống theo dõi phù hợp.

Từ đó, địa phương có thể xác định những khâu cần ưu tiên, như năng lực phát triển sản phẩm, doanh nghiệp sáng tạo, chất lượng nhân lực và hệ thống dữ liệu. Nếu các vấn đề này không được giải quyết đồng bộ, việc đầu tư có thể tạo ra nhiều hoạt động ngắn hạn nhưng chưa hình thành được thị trường công nghiệp văn hóa bền vững.

Làm gì để biến giá trị văn hóa thành sản phẩm kinh tế?

Theo Tiến sĩ Thành Thu Trang, Quảng Ninh có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng tài nguyên văn hóa không tự chuyển thành giá trị kinh tế. Quá trình này đòi hỏi sự kết hợp giữa ý tưởng, vốn, nhân lực, công nghệ, kênh phân phối và thị trường.

Với Quảng Ninh, vấn đề trước tiên là làm mới cách khai thác tài nguyên văn hóa, tạo ra những sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường và mang lại giá trị gia tăng.

“Một câu chuyện lịch sử hay một loại hình nghệ thuật dân gian có thể tạo nên nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng chỉ khi được đầu tư về nghiên cứu, thiết kế, nội dung và chiến lược tiếp thị.

Nếu thiếu khâu sáng tạo, sản phẩm dễ dừng ở hình thức tham quan hoặc lưu niệm quen thuộc, khiến giá trị gia tăng còn hạn chế. Trong khi đó, thị hiếu công chúng thay đổi nhanh, đặc biệt là nhu cầu trải nghiệm tương tác và tiếp cận nội dung trên nền tảng số. Doanh nghiệp văn hóa phải liên tục đổi mới nhưng thường phải bỏ vốn cho nội dung và thương hiệu trước khi có doanh thu”, bà Trang phân tích.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, Tiến sĩ Thành Thu Trang lưu ý, không gian di sản không thể chỉ được xem là nơi tổ chức hoạt động kinh doanh. Các sản phẩm khai thác từ di sản phải tôn trọng tính nguyên gốc, sức chịu tải của điểm đến, môi trường và quyền lợi của cộng đồng.

Sự kiện Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Ảnh AVT

Một vấn đề khác được chuyên gia nhấn mạnh là nguồn nhân lực. Để phát triển công nghiệp văn hóa, Quảng Ninh cần kết nối những người làm nghệ thuật, thiết kế, công nghệ với cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

“Trên hết, đầu tư vào con người là điều kiện quyết định, Quảng Ninh cần kết nối nghệ sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, khuyến khích các chương trình đào tạo về phát triển nội dung, quản trị thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử.

Cần tạo cơ hội cho lực lượng trẻ tiếp cận tri thức văn hóa bản địa, đồng thời giúp những người nắm giữ di sản tham gia chuỗi giá trị mới. Công nghệ số cần được sử dụng để tạo ra giá trị mới, không chỉ để quảng bá. Số hóa di sản, xây dựng dữ liệu, phát triển trải nghiệm thực tế ảo, nội dung nghe nhìn và nền tảng phân phối có thể mở rộng công chúng ngoài phạm vi điểm đến”, vị chuyên gia nêu ý kiến.

Về lộ trình phát triển, bà Trang cho rằng Quảng Ninh cần xác định rõ nhiệm vụ theo từng giai đoạn, gắn với nguồn lực và tiêu chí đánh giá cụ thể.

Theo đó, đến năm 2030, địa phương có thể ưu tiên xây dựng hệ thống thống kê, hỗ trợ doanh nghiệp, thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp văn hóa và hình thành một số thương hiệu tiêu biểu.

Tầm nhìn đến năm 2045 là nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường cho các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ đơn vị thực hiện, nguồn lực và tiêu chí đánh giá.

Theo Tiến sĩ Thành Thu Trang, chỉ khi có hệ thống chỉ tiêu và lộ trình cụ thể, những mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa mới có thể được chuyển thành kết quả có thể kiểm chứng.