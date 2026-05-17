Quảng Ninh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử tầm nhìn đến năm 2050

Theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Quảng Ninh tại Văn bản số 1501/TTr-SKHCN, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 05/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, mục đích, yêu cầu chính là cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Xác định giải pháp và nguồn lực thực hiện, gắn với trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai Quy hoạch.

Xác định lộ trình thực hiện lựa chọn nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực triển khai các chương trình, dự án, đề án quan trọng, ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh. Huy động, phát huy tối đa các nguồn lực xã hội và sự tham gia của các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, trong đầu tư phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.

Năng lượng nguyên tử được UBND tỉnh Quảng Ninh ưu tiên đầu tư, nghiên cứu, phát triển ngay trong thời gian tới. (Ảnh: QMG)

Trong các nhiệm vụ cụ thể được UBND Quảng Ninh nêu, sở KHCN được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, đặc khu rà soát đánh giá hiện trạng các cơ sở bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cơ quan này có nhiệm vụ, tham gia phát triển, vận hành mạng lưới quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường cấp địa phương (điểm đo trên địa bàn; kết nối, chia sẻ dữ liệu). Trong thời gian tới, hình thành và vận hành ổn định 1 trạm quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường cấp địa phương; chia sẻ, kết nối đồng bộ với Trạm vùng.

Cùng với đó, sở KHCN Quảng Ninh được yêu cầu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về năng lượng nguyên tử. Xây dựng cơ chế, chính sách về thúc đẩy phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân. Báo cáo (hàng năm) về kết quả hoạt động nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.

Điểm đáng chú ý, trong quy hoạch lần này, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng tới việc ứng dụng năng lượng nguyên tử với lĩnh vực y tế. Cụ thể, Sở Y tế tỉnh được giao rất nhiều nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, công việc lớn nhất của cơ quan này là đầu tư, nâng cấp hoặc xây dựng mới các khoa ung bướu có thiết bị xạ trị, khoa y học hạt nhân tại các bệnh viện tuyến tỉnh Bệnh viện tuyến tỉnh có khoa ung bướu, khoa y học hạt nhân có thiết bị xạ trị theo quy định.

Đạt tỷ lệ tối thiểu: 1,1 máy xạ trị gia tốc/triệu dân; 0,5 máy xạ hình (SPECT, SPECT/CT, PET/CT, PET/MRI)/triệu dân; 15 máy CT/triệu dân, 01 máy chụp can thiệp mạch (DSA)/triệu dân và 50% cơ sở khám chữa bệnh tuyến

Hoàn thiện, thực hiện cơ chế đầu tư để đồng bộ hóa, hiện đại hóa cơ sở sản xuất thuốc phóng xạ có các thiết bị Cyclotro, đẩy mạnh chiếu xạ khử trùng y tế để phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo vệ môi trường.

Trong đó, UBND Quảng Ninh yêu cầu xây dựng một cơ sở sản xuất thuốc phóng xạ có các thiết bị Cyclotron đủ cung ứng thuốc phóng xạ cho các bệnh viện tuyến tỉnh. Về nhân lực trong ngành, đạt tỷ lệ tối thiểu 4 bác sĩ chuyên khoa ung bướu được đào tạo về xạ trị (hoặc bác sĩ xạ trị)/triệu dân, 3 bác sĩ y học hạt nhân/triệu dân, 0,3 dược sĩ được đào tạo về hóa dược phóng xạ/triệu dân, 6 kỹ thuật viên xạ trị và 4 kỹ thuật viên y học hạt nhân/triệu dân, 30 - 50 bác sĩ Xquang/triệu dân, 6 - 8 nhà vật lý y khoa/ triệu dân.