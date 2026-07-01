Quảng Ninh sắp có cụm sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch 270 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Cụm sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung tuần hoàn - du lịch canh nông tại thôn Đồng Cháy, xã Thống Nhất.

Theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành, dự án có quy mô diện tích hơn 49ha, do liên danh Công ty CP Tập đoàn An Cư và Công ty CP T159 Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Dự kiến, tổ hợp này sẽ hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác, vận hành trong vòng 36 tháng kể từ khi nhà đầu tư được bàn giao đất.



Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ Cụm sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung tuần hoàn - du lịch canh nông xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh hồi tháng 4/2026. Ảnh: Sở Khoa học và công nghệ

Với tổng vốn đầu tư dự kiến 270 tỷ đồng, dự án hướng tới mục tiêu xây dựng một mô hình nông nghiệp sinh học tuần hoàn, tích hợp các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và du lịch trải nghiệm.

Các hoạt động sản xuất đều được áp dụng công nghệ sinh học hữu cơ, gồm: canh tác rau củ quả sạch, hoa và cây cảnh; chăn nuôi gà lấy trứng; chế biến sâu nông sản, rau củ quả, chè, cà phê. Đáng chú ý, toàn bộ phế thải trong khu vực sẽ được sản xuất thành phân bón hữu cơ vi sinh.

Đặc biệt, song song với sản xuất nông nghiệp, nhà đầu tư sẽ khai thác các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái. Bước đi này nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đánh thức tiềm năng kinh tế nông thôn gắn với xu hướng phát triển xanh bền vững.

Để dự án triển khai đúng tiến độ và quy định pháp luật, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng; giao và cho thuê đất; giám sát nghĩa vụ tài chính và kiểm tra nghiêm ngặt các yêu cầu về bảo vệ môi trường của nhà đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao xã Thống Nhất thực hiện giám sát toàn diện các hoạt động thực địa; phê duyệt tiến độ chi tiết dựa trên đề xuất của doanh nghiệp, đồng thời kịp thời báo cáo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

