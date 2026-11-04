Quảng Ninh: Sắp có màn trình diễn dù lượn với 50 phi công trên đảo Cô Tô
Thanh Tuyền
04/11/2026 7:53 AM (GMT+7)
Ngày 7/11, khoảng 50 phi công dự kiến tham gia trình diễn dù lượn tại sự kiện “Bay trên biển trời Cô Tô” ở đặc khu Cô Tô, TP.Quảng Ninh. Hoạt động nằm trong chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông, mang đến thêm trải nghiệm cho du khách đến đảo.
Ngày 7/11 tới đây, tại quảng trường trước Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô (TP Quảng Ninh) sẽ diễn ra sự kiện dù lượn “Bay trên biển trời Cô Tô”. Sự kiện do Công ty COTOGO phối hợp với Hội Dù lượn thành phố Hà Nội thực hiện.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động bay biểu diễn với sự tham gia dự kiến của khoảng 50 phi công.
Từ độ cao lý tưởng, những chiếc dù lượn rực rỡ sắc màu sẽ vẽ nên một bức tranh sống động giữa không gian mênh mông của biển xanh, trời rộng. Trải nghiệm này mang đến cho du khách một góc nhìn hoàn toàn mới lạ và mãn nhãn về vẻ đẹp của Cô Tô từ trên cao.
Sự kiện dù lượn “Bay trên biển trời Cô Tô” hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách khi đến với Cô Tô. Đồng thời, sự kiện còn giới thiệu sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và tiềm năng du lịch biển đảo nơi đây.
Năm 2026, Cô Tô phấn đấu thu hút 392.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đón 3.300 lượt, doanh thu đạt khoảng 1.176 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với tiềm năng, thế mạnh biển đảo của địa phương được đặc biệt coi trọng.
Theo thống kê của địa phương, tính từ ngày 15/12/2025 đến hết tháng 9 năm nay, Cô Tô đón lượng khách du lịch đạt 357.687 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 2.667 lượt, doanh thu từ du lịch ước đạt trên 1.213 tỷ đồng.
Sau mùa hè sôi động, Cô Tô bước vào mùa Thu - Đông với vẻ đẹp yên bình và nhiều dư vị trải nghiệm. Cùng với cảnh quan biển đảo, ẩm thực, văn hóa và đời sống cư dân địa phương, đặc khu đang tạo thêm sức hút bằng các gói kích cầu, ưu đãi dịch vụ và cách làm liên kết.
Hiện đặc khu Cô Tô đang thực hiện kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, hướng tới kéo dài mùa du lịch biển đảo và làm mới hình ảnh điểm đến trong những tháng cuối năm.
Các gói kích cầu mùa Thu - Đông được xây dựng theo hướng liên kết dịch vụ, phù hợp từng nhóm khách. Một số gói, combo được giới thiệu trong chương trình kết hợp tàu cao tốc, lưu trú khách sạn hoặc homestay, xe điện tham quan các điểm nổi bật trên đảo, tạo thuận tiện cho du khách khi lựa chọn hành trình đến Cô Tô.
AVES đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển nhà máy xe điện và trung tâm nghiên cứu tại Hưng Yên
Ngày 18/11, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Tổ hợp có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², dự kiến vận hành trong quý II/2027 với công suất thiết kế 300.000 xe/năm.
Lạng Sơn sắp đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp FDI, cam kết không để kiến nghị "nằm trên giấy"
Nhằm tháo gỡ các "nút thắt" về thủ tục hành chính, đất đai và hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến vào ngày 25/11 tới đây, quyết tâm giải quyết thực chất mọi vướng mắc ngay tại hội trường.
Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026
Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.
Khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trên 5.140 tỉ đồng
Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long với tổng vốn đầu tư hơn 5.140 tỉ đồng, đã chính thức khai trương và trở thành trung tâm thương mại thứ 10 của AEON MALL tại Việt Nam.
Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, cảnh báo nguy cơ giao dịch trái phép
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, đề nghị ngăn chặn việc sử dụng, giao dịch trái phép.
10.000 người dự kiến cùng leo núi, chào cờ trên đỉnh Yên Tử để xác lập kỷ lục
Hướng tới mục tiêu đón hơn 2,3 triệu lượt khách, phường Yên Tử (TP Quảng Ninh) đang sẵn sàng cho chuỗi hoạt động thuộc chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” trong 2 tháng cuối năm.
AVES đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển nhà máy xe điện và trung tâm nghiên cứu tại Hưng Yên
Ngày 18/11, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Tổ hợp có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², dự kiến vận hành trong quý II/2027 với công suất thiết kế 300.000 xe/năm.