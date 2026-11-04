Ngày 7/11 tới đây, tại quảng trường trước Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô (TP Quảng Ninh) sẽ diễn ra sự kiện dù lượn “Bay trên biển trời Cô Tô”. Sự kiện do Công ty COTOGO phối hợp với Hội Dù lượn thành phố Hà Nội thực hiện.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động bay biểu diễn với sự tham gia dự kiến của khoảng 50 phi công.

Từ độ cao lý tưởng, những chiếc dù lượn rực rỡ sắc màu sẽ vẽ nên một bức tranh sống động giữa không gian mênh mông của biển xanh, trời rộng. Trải nghiệm này mang đến cho du khách một góc nhìn hoàn toàn mới lạ và mãn nhãn về vẻ đẹp của Cô Tô từ trên cao.

Sắp diễn ra sự kiện dù lượn "Bay trên biển trời Cô Tô".

Sự kiện dù lượn “Bay trên biển trời Cô Tô” hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách khi đến với Cô Tô. Đồng thời, sự kiện còn giới thiệu sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và tiềm năng du lịch biển đảo nơi đây.

Năm 2026, Cô Tô phấn đấu thu hút 392.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đón 3.300 lượt, doanh thu đạt khoảng 1.176 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với tiềm năng, thế mạnh biển đảo của địa phương được đặc biệt coi trọng.

Theo thống kê của địa phương, tính từ ngày 15/12/2025 đến hết tháng 9 năm nay, Cô Tô đón lượng khách du lịch đạt 357.687 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 2.667 lượt, doanh thu từ du lịch ước đạt trên 1.213 tỷ đồng.

Trình diễn dù lượn tại Cô Tô vào tháng 5/2025. Ảnh: Cô Tô Hôm nay

Sau mùa hè sôi động, Cô Tô bước vào mùa Thu - Đông với vẻ đẹp yên bình và nhiều dư vị trải nghiệm. Cùng với cảnh quan biển đảo, ẩm thực, văn hóa và đời sống cư dân địa phương, đặc khu đang tạo thêm sức hút bằng các gói kích cầu, ưu đãi dịch vụ và cách làm liên kết.

Hiện đặc khu Cô Tô đang thực hiện kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, hướng tới kéo dài mùa du lịch biển đảo và làm mới hình ảnh điểm đến trong những tháng cuối năm.

Các gói kích cầu mùa Thu - Đông được xây dựng theo hướng liên kết dịch vụ, phù hợp từng nhóm khách. Một số gói, combo được giới thiệu trong chương trình kết hợp tàu cao tốc, lưu trú khách sạn hoặc homestay, xe điện tham quan các điểm nổi bật trên đảo, tạo thuận tiện cho du khách khi lựa chọn hành trình đến Cô Tô.