Quảng Ninh sắp có quy định mới về tách, hợp thửa đất

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Quảng Ninh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an Tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu nghiên cứu kỹ lưỡng quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và phong tục, tập quán tại địa phương.

Trên cơ sở đó, Sở NNMT hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh, công tác trên phải bảo đảm nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền tách thửa chính đáng, phù hợp tập quán địa phương.

Quảng Ninh sẽ có quy định về đất đai mới trong tháng 8 tới đây. (Ảnh: QN)

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nông thôn hiện đại, văn minh đúng quy định của pháp luật, không để lợi dụng quy định gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, cạnh tranh không bình đẳng, mất an toàn, mỹ quan và quá tải hạ tầng kỹ thuật. Thời gian các đơn vị có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh được giao hoàn thành vào trước ngày 15/8/2026.

Hiện tại, theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và Quyết định 44/2024/QĐ-UBND của UBND Quảng Ninh, quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh được chia thành các đối tượng như đất ở, sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp...

Điển hình với thửa có đất ở tiếp giáp với tuyến đường giao thông có lộ giới hoặc bề rộng đường (bao gồm lòng đường, vỉa hè, cống thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật) nhỏ hơn 19m, sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích đất ở tối thiểu là 45m2, chiều rộng (chiều bám đường) và chiều sâu thửa đất tối thiểu là 4,5m.

Với thửa đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hoặc giao đất không theo quy hoạch chi tiết tiếp giáp với tuyến đường giao thông có lộ giới hoặc bề rộng đường, sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích thửa đất tối thiểu là 50m2, chiều rộng (chiều bám đường) và chiều sâu thửa đất tối thiểu là 5,0m

Đồng thời, việc tách thửa đất phải bảo đảm một số nguyên tắc, điều kiện như: Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,...), đất còn trong thời hạn sử dụng; Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;...

