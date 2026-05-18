Quảng Ninh sắp có “tấm vé” quan trọng để lên thành phố trực thuộc Trung ương
Quang Sơn
18/05/2026 2:05 PM (GMT+7)
Kết quả rà soát toàn diện theo Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 cho thấy, Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại I. Đây là cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng để tỉnh hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, kết quả này được hình thành từ quá trình đánh giá chi tiết theo 3 nhóm tiêu chí lớn, phản ánh khá đầy đủ bức tranh phát triển đô thị của tỉnh trên cả phương diện kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa và chất lượng hạ tầng. Để hiện thực hóa mục tiêu, Sở đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ Đề án.
Những nỗ lực này đã mang lại kết quả quan trọng khi ngày 28/4/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Ngay sau đó, ngày 29/4/2026, UBND tỉnh cũng đã có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận. Hiện tại, Sở đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) nhằm hoàn thiện các nội dung cốt lõi để trình Hội đồng thẩm định liên ngành.
Việc Quảng Ninh được công nhận đô thị loại I mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trong năm 2026. Sự kiện này không chỉ tạo ra “dư địa thể chế” mới cho Quảng Ninh, giúp tỉnh có thêm công cụ và cơ chế để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý đô thị để phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, tích hợp không gian đất liền - biển - đảo - biên giới… mà còn tạo ra các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế số và công nghiệp văn hóa, gắn liền với công cuộc chuyển đổi số toàn diện.
Tại cuộc họp ngày 18/5, báo cáo về tiến độ thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị công nhận tỉnh Quảng Ninh là đô thị loại I, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cũng đã thẳng thắn phân tích, làm rõ lộ trình cùng những khó khăn, vướng mắc đang phát sinh, nhất là đối với Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 mà tỉnh đang triển khai thực hiện.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh rằng việc xây dựng Đề án đề nghị công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm khẳng định vị thế, tầm vóc và trình độ phát triển của tỉnh, đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện các thủ tục thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.
Để bảo đảm tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong suốt quá trình thẩm định. Toàn hệ thống chính trị cần tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tạo sự đồng thuận sâu sắc trong nhân dân.
Song song với đó, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ còn lại, rà soát kỹ lưỡng từng tiêu chí, số liệu, tài liệu minh chứng nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý và phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương.
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