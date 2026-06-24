Quảng Ninh sẽ có quỹ nhà ở với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng

Phát biểu tại kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Quảng Ninh đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, với đầy đủ điều kiện xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau nửa ngày làm việc, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 8 nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng, từ phát triển đô thị, phân bổ nguồn lực đầu tư công, phát triển nhà ở đến quản lý tài chính - ngân sách. Các nghị quyết đều nhận được sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự kỳ họp.

Một trong những nội dung đáng chú ý thuộc các nghị quyết được thông qua là việc thành lập Quỹ Nhà ở tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, HĐND tỉnh đã quyết nghị mức vốn điều lệ ban đầu của quỹ là 500 tỷ đồng nhằm tăng cường huy động nguồn lực phục vụ phát triển nhà ở trên địa bàn, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Kỳ họp thứ 5. (Ảnh: QMG)

Về phân bổ nguồn cho kế hoạch đầu tư công năm 2026, HĐND Quảng Ninh thông qua mức 7.950 tỷ đồng. Trong số này, 2.400 tỷ đồng được bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia, 4.908 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho các địa phương, 130 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Nhà ở tỉnh và 512 tỷ đồng dành cho 3 dự án khởi công mới thuộc các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp và quốc phòng.



Với công tác tài chính - ngân sách, HĐND tỉnh đã phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 với tổng thu ngân sách địa phương đạt 81.191 tỷ đồng và tổng chi ngân sách địa phương hơn 79.118 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Một trong những nội dung trọng tâm tại kỳ họp lần này là nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng và phát triển Quảng Ninh trở thành đô thị loại I, hướng tới mô hình đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, đồng thời là cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm du lịch quốc tế và trung tâm kinh tế biển mạnh.

Theo đó, đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh dự kiến đạt trên 75%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 36m² sàn/người, kinh tế đô thị đóng góp khoảng 96,6% và kinh tế số chiếm 30% GRDP toàn tỉnh. Không gian phát triển được định hướng theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm với 3 hành lang, 4 phân vùng và 5 trung tâm động lực chủ đạo.

HĐND tỉnh cũng thông qua Đề án công nhận đô thị Hạ Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II và các đề án công nhận đô thị Đông Triều, Uông Bí, Móng Cái, Hoành Bồ, Mông Dương đạt tiêu chí đô thị loại III. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo định hướng của Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh.

