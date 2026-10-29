Sở hữu hơn 6.000km² mặt biển và 250km đường bờ biển, Quảng Ninh có tiềm năng lớn để phát triển đa dạng các ngành kinh tế biển, như: Cảng biển và logistics, du lịch biển - đảo, kinh tế đảo, nuôi trồng và khai thác thủy sản, năng lượng biển…

Do đó, việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển là giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn hệ sinh thái, giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển...

UBND TP Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 98/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 về ban hành quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026, thay thế Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 trước đây.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý hàng lang bảo vệ bờ biển

Theo quyết định mới này, hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển của TP Quảng Ninh hiện được xác lập bởi 422 mốc.



Một trong những yêu cầu trọng tâm của quy định mới là công tác quản lý mốc giới và ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật dữ liệu hành lang bảo vệ bờ biển.

Quảng Ninh ban hành quy định quản lý, bảo vệ hành lang bờ biển. Ảnh: Đặc khu Cô Tô

Theo đó, UBND TP Quảng Ninh nghiêm cấm tất cả các hành vi dịch chuyển vị trí mốc giới trái phép, các hành vi phá hoại hoặc làm hư hỏng mốc giới. Hiện trạng mốc giới phải được các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ hằng năm hoặc đột xuất để kịp thời lên phương án khôi phục nếu có hư hỏng.

Trong giai đoạn chuyển tiếp khi chưa hoàn thành cắm mốc ngoài thực địa, các cơ quan quản lý sử dụng bản đồ ranh giới đã được phê duyệt làm căn cứ pháp lý để thực thi nhiệm vụ.

Toàn bộ bản đồ ranh giới, mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển bắt buộc phải được số hóa, chuẩn hóa và tích hợp đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố. Dữ liệu này được kết nối, chia sẻ rộng rãi nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và nghiên cứu khoa học.

Tăng trách nhiệm địa phương trong bảo vệ hành lang bờ biển

Để nâng cao hiệu quả thực thi, văn bản quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức cắm mốc giới; lưu trữ hồ sơ; tích hợp dữ liệu và thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, Sở này cũng chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố trong việc điều chỉnh danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, ranh giới hành lang khi có biến động thực tế.

UBND các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất trong hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, các địa phương có trách nhiệm niêm yết công khai bản đồ ranh giới tại trụ sở và tại khu vực hành lang được thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; báo cáo, kiểm tra và xử lý trong trường hợp mốc giới ngoài thực địa không còn phù hợp…