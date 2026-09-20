Quảng Ninh: Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm Trung thu sắc màu cho thiếu nhi
Quang Sơn
20/09/2026 10:23 PM (GMT+7)
Không chỉ dừng lại ở các đêm hội nghệ thuật hoành tráng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như phường Bãi Cháy, Hồng Gai... liên tục tổ chức hàng loạt chương trình vui Tết Trung thu hấp dẫn. Đây là không gian trải nghiệm bổ ích, mang tới cho trẻ em niềm vui trọn vẹn trong mùa lễ hội năm nay.
Liê tiếp trong hai ngày 18 và 19/9, tại khu vực Hồ nhạc nước Halobay Show (phường Bãi Cháy), Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu fest 2026 với chủ đề "Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh" đã diễn ra sôi động, thu hút hàng vạn thiếu nhi, người dân cùng du khách tham gia
Tại lễ hội, hàng loạt hoạt động trải nghiệm đặc sắc đã mang đến không khí đón Tết đoàn viên rộn rang. Thiếu nhi và người dân hòa mình vào không gian ẩm thực phong phú đặc sản Quảng Ninh, tham gia nghi thức thắp sáng trăng rằm và ra mắt chiếc bánh Trung thu khổng lồ nặng gần 200kg
Đoàn diễu hành gồm 120 xe mô hình trang trí sinh động, rực rỡ sắc màu chạy dọc các tuyến đường trung tâm du lịch
Màn trình diễn nhạc nước Halo Bay Show kết hợp bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên nền nhạc hội nghệ thuật hoành tráng
Nối tiếp bầu không khí tưng bừng tại Bãi Cháy, tối ngày 20/9, tại Quảng trường Vinhomes ( tiếp tục mang tới đại tiệc trải nghiệm phong phú dành cho gần 1.000 em thiếu nhi và nhân dân địa phương
Ngay từ chiều, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống và sáng tạo đã mở cửa đón các em nhỏ. Trẻ em được tự tay nặn tò he, vẽ mặt nạ, làm bánh Trung thu, thử sức với trò chơi nhảy sạp, phi tiêu và giao lưu check-in cùng người máy khổng lồ, Chị Hằng Nga - Chú Cuội
Chuỗi lễ hội Trung thu quy mô lớn được tổ chức liên tục tại
các phường, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không chỉ thắp sáng những
ký ức tuổi thơ đẹp đẽ cho thế hệ măng non, mà còn khẳng định sự quan tâm toàn
diện của cộng đồng xã hội, đồng thời góp phần làm giàu thêm các sản phẩm văn
hóa – du lịch đặc sắc của địa phương
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