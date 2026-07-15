Quảng Ninh tăng mạnh đãi ngộ, vận động viên giành Huy chương Vàng Olympic trẻ được hỗ trợ 25 triệu đồng/tháng
Thanh Tuyền
15/07/2026 1:21 PM (GMT+7)
Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV giai đoạn 2026-2031, trong đó nâng mức thưởng, bổ sung hỗ trợ hằng tháng đối với nhiều trường hợp đạt thành tích cao tại các đấu trường quốc gia và quốc tế.
Quảng Ninh thông qua chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV
Quảng Ninh là địa phương có phong trào thể thao thành tích cao phát triển. Nhiều VĐV của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia, quốc tế hoặc được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, tham dự các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD, giải vô địch châu Á, thế giới. Song hiện nay vẫn chưa có cơ chế đãi ngộ tương xứng để ghi nhận và khuyến khích những đóng góp nổi bật của lực lượng này.
Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút, giữ chân VĐV tài năng gắn bó lâu dài với tỉnh; chưa tạo được động lực đủ mạnh để phấn đấu chinh phục những thành tích cao hơn trong tương lai.
Để giải quyết tồn tại này, tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã thông qua Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh và một số chế độ, chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2031.
Việc ban hành Nghị quyết mới nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thể dục, thể thao của tỉnh theo hướng đồng bộ, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn.
Theo Nghị quyết, Quảng Ninh sẽ quy định cụ thể mức chi cho công tác tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, bao gồm: Đại hội thể dục thể thao; Giải thi đấu thể thao, trận thi đấu thể thao; Hội thi thể thao cấp tỉnh và Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật.
Đồng thời, có nhiều chính sách đặc thù nhằm khuyến khích, động viên HLV, VĐV nâng cao thành tích thi đấu, góp phần phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Theo đó, Nghị quyết đã quy định mức thưởng đối với các tập thể, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao cấp tỉnh, các giải quốc gia và quốc tế. Nghị quyết cũng bổ sung chế độ hỗ trợ hằng tháng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ đại hội thể thao lớn như: Olympic, ASIAD, SEA Games và Đại hội Thể thao toàn quốc.
Ví dụ, VĐV giành huy chương Vàng tại Olympic trẻ sẽ được hưởng chế độ hằng tháng lên tới 25 triệu đồng/người; VĐV giành huy chương Vàng tại SEA Games được hưởng chế độ hằng tháng 12 triệu đồng... Khoản hỗ trợ này sẽ được duy trì liên tục từ lúc đạt giải cho đến kỳ đại hội hoặc giải đấu cùng loại tiếp theo.
Bên cạnh đó, mức thưởng "nóng" cho VĐV giành huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc cũng được nâng lên 50 triệu đồng.
Nghị quyết mới tạo động lực cho HLV, VĐV tỉnh Quảng Ninh
Đặc biệt, những HLV, VĐV thuộc biên chế của tỉnh khi được triệu tập lên Đội tuyển quốc gia sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm tiền công 8 triệu đồng/người/tháng. Còn những HLV, VĐV tỉnh Quảng Ninh được triệu tập lên Đội tuyển trẻ quốc gia, Đội tuyển thể thao người khuyết tật quốc gia sẽ được tỉnh hỗ trợ tiền công 6 triệu đồng/người/tháng.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2026 đến hết ngày 31/12/2031, thay thế toàn bộ các quy định cũ.
Nghị quyết mới sẽ tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo và phát triển VĐV; tăng cường thu hút, động viên và giữ chân HLV, VĐV có trình độ chuyên môn cao; khuyến khích địa phương, đơn vị tích cực đầu tư cho phong trào và thể thao thành tích cao. Đồng thời, bảo đảm điều kiện để Quảng Ninh duy trì vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao.
Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển thể dục, thể thao của tỉnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo; gia tăng thành tích tại các giải vô địch quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc, SEA Games, ASIAD và các giải quốc tế; xây dựng nguồn nhân lực thể thao chất lượng cao, bảo đảm kế thừa và phát triển bền vững của thể thao Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
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