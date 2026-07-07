Quảng Ninh tăng tốc bảo tồn nguồn gen gà Tiên Yên, hướng tới chuẩn hóa giống đặc sản

Nhiệm vụ khoa học tập trung đánh giá thực trạng nguồn gen gà Tiên Yên, chọn tạo đàn gà hạt nhân phục vụ bảo tồn, hoàn thiện quy trình chăn nuôi và ứng dụng chỉ thị phân tử để xác định đa hình một số gen sinh trưởng, phục vụ công tác chọn giống.

Đến nay, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc điều tra, đánh giá thực trạng nguồn gen và tình hình chăn nuôi tại huyện Tiên Yên, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu. Các đàn gà hạt nhân dòng trống và dòng mái được chọn lọc, đang được theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh sản theo yêu cầu kỹ thuật. Nhóm nghiên cứu cũng đã thu thập 50 mẫu máu để xây dựng dữ liệu đa hình gen sinh trưởng, phục vụ các bước nghiên cứu tiếp theo.

Đoàn công tác của Sở KH&CN đã tổ chức làm việc đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Bảo tồn nguồn gen gà Tiên Yên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Ảnh Sở KH&CN Quảng Ninh

Đoàn công tác đánh giá những kết quả bước đầu của nhiệm vụ, đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chuyên môn. Thời gian tới, đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy trình chăn nuôi, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân và bám sát kế hoạch đã đề ra.

Việc bảo tồn nguồn gen gà Tiên Yên được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng con giống, phát triển thương hiệu gà Tiên Yên và tạo động lực phát triển ngành chăn nuôi tại địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân.