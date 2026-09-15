Quảng Ninh tăng tốc vụ Đông Xuân, đặt mục tiêu sản lượng tôm vượt 30.000 tấn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đang duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ nhờ hạn chế được tác động của thiên tai, dịch bệnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã gieo trồng trên 30.000 ha cây hằng năm vụ mùa. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt gần 5,92 triệu con, tăng 3,7% so với cùng kỳ; trong đó đàn lợn và gia cầm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 70.700 tấn, tăng 7,1%.

Lĩnh vực lâm nghiệp và thủy sản cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt trên 11.800 ha, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt hơn 578.000 m³. Tổng sản lượng thủy sản đạt gần 141.600 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt hơn 89.100 tấn, tăng 33,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế đến hết tháng 8/2026, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 90.604 tấn, bằng 66,7% kế hoạch năm. Ảnh: Quang Sơn

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh cho biết, những kết quả này đang tạo tiền đề thuận lợi cho sản xuất vụ Đông Xuân, đồng thời góp phần thực hiện các chỉ tiêu quý IV, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp trong năm.

Quảng Ninh đặt mục tiêu sản lượng tôm vượt 30.000 tấn

Bước vào vụ sản xuất mới, Quảng Ninh tiếp tục phát huy lợi thế kinh tế biển, trong đó nuôi trồng thủy sản giữ vai trò quan trọng.

Với vụ tôm năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu sản lượng vượt 30.000 tấn. Riêng 8 tháng đầu năm, sản lượng nuôi tôm đã đạt khoảng 23.000 tấn. Cùng với giá bán tôm đang duy trì ở mức cao, đây được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi.

Nuôi tôm công nghệ cao tại Quảng Ninh đang phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, tuần hoàn và thân thiện với môi trường, giúp nhiều hộ dân thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh Quang Sơn

Bên cạnh con tôm, nuôi biển công nghệ cao cũng ghi nhận những bước tiến mới. Việc thả nuôi thành công những lứa mực nhảy thương phẩm đầu tiên trên vùng biển Cô Tô vào tháng 7 vừa qua đã mở ra hướng đi mới trong việc chủ động nguồn giống đối với loại hải sản trước đây vốn phụ thuộc vào khai thác tự nhiên.

Đề án thành lập “Làng Hợp tác xã nuôi biển” cũng đang được khẩn trương thẩm định và phê duyệt, hướng tới tăng cường liên kết chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Cùng với đó, việc tham mưu mở rộng quy hoạch vùng nuôi biển lên hơn 135.000 ha, gấp 3 lần quy hoạch cũ, được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển cho kinh tế biển Quảng Ninh.

Vụ hoa Tết tại Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở các vựa hoa lớn như phường Hoành Bồ (với làng hoa Đồng Chè), Bình Khê, An Sinh và Hoàng Quế. Ảnh: Quang Sơn

Hơn 7.000 ha rau, hoa, cây trồng phục vụ vụ Đông Xuân

Cùng với thủy sản, lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi cũng bước vào giai đoạn sản xuất cao điểm cuối năm.

Trong lĩnh vực trồng trọt, Quảng Ninh đang bố trí trên 7.000 ha đất để canh tác các loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao phục vụ vụ Đông Xuân, tập trung tại các vùng rau, hoa, cây có múi lớn như Bình Khê, Hoành Bồ, An Sinh, Hoàng Quế...

Đối với chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm được dự báo tiếp tục tăng khi nhu cầu thị trường dịp cuối năm lên cao. Hiện giá lợn hơi trên thị trường đạt khoảng 60.000 đồng/kg, tạo tâm lý phấn khởi cho người chăn nuôi. Nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn cũng đang khẩn trương tái đàn, mở rộng sản xuất.

Với sự chuẩn bị cho vụ Đông Xuân và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ngành nông nghiệp Quảng Ninh đang hướng tới duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.