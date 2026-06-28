Quảng Ninh: Tạo đột phá từ 11 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, kỳ vọng doanh thu chục nghìn tỷ đồng

Theo định hướng quy hoạch của tỉnh, trong lĩnh vực trồng trọt và lâm nghiệp, Quảng Ninh sẽ dồn lực vào việc mở rộng quy mô gắn liền với nâng cao chất lượng nông sản. Cụ thể, tỉnh đặt mục tiêu hình thành vùng trồng lúa tập trung rộng trên 5.000 ha, hướng tới giá trị sản xuất vượt 737 tỷ đồng, với tỉ lệ sử dụng giống chất lượng cao đạt đến 90%.

Bên cạnh đó, vùng trồng cây ăn quả tập trung sẽ được mở rộng lên khoảng 3.520 ha để mang lại nguồn doanh thu lớn, dự kiến đạt khoảng 1.254 tỷ đồng. Các đồi chè chất lượng cao cũng sẽ được duy trì ổn định diện tích khoảng 500 ha, ước tính đem lại giá trị sản xuất khoảng 76 tỷ đồng. Hai sản phẩm lâm sản thế mạnh là quế và hồi cũng nhận được nguồn đầu tư lớn với mục tiêu diện tích cây quế đạt trên 16.411 ha và cây hồi đạt trên 9.189 ha, phấn đấu phần lớn diện tích áp dụng quy chuẩn VietGAP hoặc hữu cơ nhằm phục vụ xuất khẩu.

Đến năm 2030, các đồi chè chất lượng cao cũng sẽ được duy trì ổn định diện tích khoảng 500 ha, ước tính đem lại giá trị sản xuất khoảng 76 tỷ đồng. Ảnh HND QN

Song song với trồng trọt, ngành chăn nuôi và thủy sản cũng được dự báo sẽ đóng vai trò xương sống cho kinh tế nông nghiệp toàn tỉnh nhờ tốc độ hiện đại hóa mạnh mẽ. Trong lĩnh vực chăn nuôi, địa phương phấn đấu phát triển tổng đàn lợn đạt quy mô 202.900 con, mang lại giá trị sản xuất khổng lồ trên 2.901 tỷ đồng, trong khi đàn gà phát triển lên mức 3.791.000 con để mang về khoảng 1.564 tỷ đồng và đàn bò đạt quy mô ổn định 9.500 con.

Đặc biệt, kinh tế thủy sản, thế mạnh cốt lõi của các huyện miền Đông, được kỳ vọng bứt phá ngoạn mục nhất. Ngành nuôi trồng thủy sản sẽ tập trung phát triển diện tích nuôi nhuyễn thể rộng 13.859 ha cho giá trị 3.854 tỷ đồng; diện tích nuôi tôm 6.268 ha mang lại hơn 4.660 tỷ đồng; diện tích nuôi cá biển đạt 4.472 ha đóng góp hơn 4.235 tỷ đồng và diện tích nuôi cá nước ngọt đạt 4.153 ha đem lại doanh thu khoảng 316 tỷ đồng.

Hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các địa phương miền Đông của tỉnh với diện tích nuôi tôm khoảng 6.268ha, giá trị sản xuất đạt trên 4.660 tỷ đồng. Ảnh Quang Sơn

Để hiện thực hóa những mục tiêu tham vọng này, UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tiêu chí "sạch hóa" và "số hóa" phải là điều kiện tiên quyết. Đến năm 2030, tỉnh bắt buộc mỗi nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực phải có ít nhất 10% diện tích sản xuất trở lên đạt các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế như VietGAP, GAP, hữu cơ, hoặc các chứng nhận nuôi trồng thủy sản tốt tương đương. Mọi khâu sản xuất từ cây giống, con giống cho đến quy trình chăm sóc đều phải ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu rủi ro từ dịch bệnh hay thiên tai.

Bên cạnh đó, các cơ quan ban ngành của tỉnh như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương cùng chính quyền các địa phương đã được giao nhiệm vụ nhanh chóng phối hợp thực hiện. Tỉnh cam kết sẽ đổi mới toàn diện các hình thức tổ chức sản xuất, ưu tiên doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu để đa dạng hóa dòng sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch. Đồng thời, Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu mạnh nhằm đưa nông sản địa phương vững vàng gia nhập vào các chuỗi cung ứng lớn ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu quốc tế.