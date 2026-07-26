Quảng Ninh thí điểm đưa đón học bằng xe buýt điện năm học 2026-2027

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 về việc phê duyệt Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe bus điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, năm học 2026-2027.

Theo Đề án, năm học 2026-2027 sẽ triển khai đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện tại các phường: Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Đây là khu vực có mật độ trường học, học sinh và nhu cầu đi lại lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trong các khung giờ đưa đón học sinh; đồng thời có điều kiện hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức vận tải bằng xe buýt điện.

Quảng Ninh đưa đón học bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, năm học 2026-2027. Qua đó giúp giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực trường học. Ảnh: Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Dự kiến tổ chức 6 tuyến xe buýt điện đưa đón học sinh, kết nối các khu dân cư, điểm đón, trả học sinh với trường hoặc cụm trường.

Giai đoạn đầu bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.151/2.596 học sinh, đáp ứng khoảng 82,5% nhu cầu theo kết quả khảo sát. Trường hợp nhu cầu tăng, việc bổ sung phương tiện được xem xét trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Đề án, khả năng cân đối nguồn lực và quyết định của cấp có thẩm quyền, số lượng phương tiện có thể được xem xét tăng, nhưng không quá 100 xe.

Lịch trình được tổ chức phù hợp với thời gian học tập của từng cơ sở giáo dục. Bên cạnh các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, đề án còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ từ đội ngũ tài xế đến nhân viên phục vụ.

Điểm đột phá của dự án là việc ứng dụng triệt để chuyển đổi số vào khâu quản lý. Hệ thống công nghệ sẽ hỗ trợ điểm danh tự động, giám sát hành trình phương tiện theo thời gian thực và kết nối dữ liệu minh bạch giữa nhà trường, đơn vị vận hành và phụ huynh. Nhờ đó, bảo đảm việc đưa đón, bàn giao học sinh được thực hiện chặt chẽ, an toàn, công khai và minh bạch.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tổ chức đưa đón học sinh bằng xe buýt điện là giải pháp đồng bộ về giáo dục, giao thông, an sinh xã hội và chuyển đổi xanh, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phát triển giao thông xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển vận tải hành khách công cộng và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…

Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ học sinh; giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực trường học; từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.



Trên cơ sở đánh giá toàn diện về nhu cầu, độ an toàn và hiệu quả ngân sách, tỉnh sẽ hoàn thiện quy trình để xem xét nhân rộng mô hình trong thời gian tới.