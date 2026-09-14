Quảng Ninh thí điểm mô hình trường học, bệnh viện xã hội chủ nghĩa
Thanh Tuyền
14/09/2026 6:43 AM (GMT+7)
Quảng Ninh triển khai thí điểm mô hình "bệnh viện xã hội chủ nghĩa" tại 1 bệnh viện và "trường học xã hội chủ nghĩa" tại 2 cơ sở giáo dục.
Theo Đề án, mô hình “bệnh viện xã hội chủ nghĩa” được triển khai thí điểm toàn diện tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (phường Uông Bí, TP Quảng Ninh) trong giai đoạn 2026-2030.
Mục tiêu của Đề án là xây dựng bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, an toàn, nhân văn, công bằng, thông minh, xanh và bền vững; đồng thời đảm bảo chăm sóc toàn diện cho người có công, hộ nghèo và các nhóm đối tượng yếu thế.
Đến năm 2030, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được định hướng trở thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu với năng lực chuyên môn, hiện đại, thông minh, xanh và nhân văn; nhân lực và quản trị tiệm cận hạng đặc biệt; đóng vai trò tuyến cuối của TP Quảng Ninh và bệnh viện vùng cho khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc.
Đối với Đề án “trường học xã hội chủ nghĩa”, Quảng Ninh đề xuất thí điểm tại 2 đơn vị: Trường TH, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu (trên cơ sở sáp nhập trường TH và THCS Hà Tu, trường THPT Vũ Văn Hiếu) tại phường Hà Tu; Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm (Trường Đại học Hạ Long) tại phường Vàng Danh.
Mô hình hướng tới tạo dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn và phát triển toàn diện cho học sinh về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, tư duy sáng tạo và lý tưởng cống hiến. Đề án đặt trọng tâm vào việc tôn trọng năng lực cá nhân học sinh, đảm bảo sự công bằng. Đồng thời, học sinh, phụ huynh, nhà trường, xã hội cảm nhận, đo lường, hài lòng về chất lượng giáo dục hằng ngày.
Chỉ đạo tại cuộc họp giao ban tuần ngày 13/9, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện các đề án, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.
Đối với mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa”, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh lưu ý cần chú trọng các nội dung giáo dục truyền thống địa phương, các môn nghệ thuật, thể dục, thể thao, ngoại ngữ bên cạnh khung chương trình chuẩn. Cùng với ngân sách nhà nước, cần nghiên cứu phương án để huy động nguồn lực xã hội hóa trong quá trình triển khai thực hiện đề án.
Đối với mô hình “bệnh viện xã hội chủ nghĩa”, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội của bệnh viện.
Đáng chú ý, sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan phải triển khai ngay trong thực tế. Trước mắt, trong năm 2026 phải hoàn thiện tổ chức bộ máy đối với các đơn vị được lựa chọn thí điểm, sau đó triển khai các bước tiếp theo.
Ninh Bình xử phạt hộ kinh doanh bánh Trung thu không rõ nguồn gốc
Lực lượng chức năng phường Liêm Tuyền (tỉnh Ninh Bình) vừa tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh bày bán số lượng lớn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi và động viên các hộ dân xã Nông Cống bị ảnh hưởng mưa lũ
Mưa lũ do áp thấp nhiệt đới khiến hơn 1.800 hộ dân ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng, hơn 115ha lúa Thu Mùa cùng hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng. Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt du khách trong 9 tháng
Nhờ chuỗi sự kiện kích cầu quy mô lớn cùng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt du khách trong 9 tháng đầu năm 2026.
Du lịch biên giới Việt – Trung: Đề xuất “nới” hành trình, rút ngắn thời gian thông quan
Chiều 19/9, trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Tọa đàm “Phát triển du lịch biên giới Việt – Trung”, tập trung bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, mở rộng tuyến tour và xây dựng các sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách hai chiều.
Quảng Ninh: Khởi tố 7 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 1.200 chiếc iPhone lậu qua biên giới
Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Quảng Ninh) thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Lũ rút chậm ở Ninh Bình, Kênh Gà có thể còn bị cô lập thêm 3-4 ngày
Tính đến chiều 18/9, dù mực nước đã qua đỉnh và đang xuống chậm, tình hình mưa lũ tại Ninh Bình vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời hàng nghìn nhân khẩu và huy động tối đa lực lượng túc trực xuyên đêm để bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Ninh Bình xử phạt hộ kinh doanh bánh Trung thu không rõ nguồn gốc
Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi và động viên các hộ dân xã Nông Cống bị ảnh hưởng mưa lũ
Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt du khách trong 9 tháng
Du lịch biên giới Việt – Trung: Đề xuất “nới” hành trình, rút ngắn thời gian thông quan
Chiều 19/9, trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Tọa đàm “Phát triển du lịch biên giới Việt – Trung”, tập trung bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, mở rộng tuyến tour và xây dựng các sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách hai chiều.