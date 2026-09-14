Quảng Ninh thí điểm mô hình trường học, bệnh viện xã hội chủ nghĩa

Theo Đề án, mô hình “bệnh viện xã hội chủ nghĩa” được triển khai thí điểm toàn diện tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (phường Uông Bí, TP Quảng Ninh) trong giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, an toàn, nhân văn, công bằng, thông minh, xanh và bền vững; đồng thời đảm bảo chăm sóc toàn diện cho người có công, hộ nghèo và các nhóm đối tượng yếu thế.

Đến năm 2030, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được định hướng trở thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu với năng lực chuyên môn, hiện đại, thông minh, xanh và nhân văn; nhân lực và quản trị tiệm cận hạng đặc biệt; đóng vai trò tuyến cuối của TP Quảng Ninh và bệnh viện vùng cho khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc.

Phối cảnh Dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Đối với Đề án “trường học xã hội chủ nghĩa”, Quảng Ninh đề xuất thí điểm tại 2 đơn vị: Trường TH, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu (trên cơ sở sáp nhập trường TH và THCS Hà Tu, trường THPT Vũ Văn Hiếu) tại phường Hà Tu; Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm (Trường Đại học Hạ Long) tại phường Vàng Danh.

Mô hình hướng tới tạo dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn và phát triển toàn diện cho học sinh về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, tư duy sáng tạo và lý tưởng cống hiến. Đề án đặt trọng tâm vào việc tôn trọng năng lực cá nhân học sinh, đảm bảo sự công bằng. Đồng thời, học sinh, phụ huynh, nhà trường, xã hội cảm nhận, đo lường, hài lòng về chất lượng giáo dục hằng ngày.

Chỉ đạo tại cuộc họp giao ban tuần ngày 13/9, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện các đề án, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.

Đối với mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa”, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh lưu ý cần chú trọng các nội dung giáo dục truyền thống địa phương, các môn nghệ thuật, thể dục, thể thao, ngoại ngữ bên cạnh khung chương trình chuẩn. Cùng với ngân sách nhà nước, cần nghiên cứu phương án để huy động nguồn lực xã hội hóa trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

Đối với mô hình “bệnh viện xã hội chủ nghĩa”, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội của bệnh viện.

Đáng chú ý, sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan phải triển khai ngay trong thực tế. Trước mắt, trong năm 2026 phải hoàn thiện tổ chức bộ máy đối với các đơn vị được lựa chọn thí điểm, sau đó triển khai các bước tiếp theo.