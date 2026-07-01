Quảng Ninh: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng trưởng kỷ lục 180%
Quang Sơn
01/07/2026 2:20 PM (GMT+7)
Với số thu ước đạt hơn 38.100 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm 2026, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá lên tới 180% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành vượt tiến độ nhiều chỉ tiêu cốt lõi.
Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 38.184 tỷ đồng. Con số ấn tượng này đã bằng 68% dự toán pháp lệnh, đạt 51% kế hoạch điều hành thu của UBND tỉnh, đồng thời đạt tới 132% so với kịch bản thu 6 tháng và tăng trưởng ngoạn mục 180% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả trên cho thấy công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến hết sức tích cực. Trong tổng số 16 khoản thu, có đến 10 khoản thu ước đạt trên 50% dự toán pháp lệnh và kế hoạch điều hành của UBND tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Trong đó, các khoản thu nổi bật có thể kể đến là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thuế ngoài quốc doanh và thuế thu nhập cá nhân.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong hai quý cuối năm 2026, Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước. Ngành thuế địa phương sẽ tập trung theo dõi, phân tích sát diễn biến các nguồn thu, đồng thời rà soát và khai thác hiệu quả các khoản thu còn dư địa. Bên cạnh đó, công tác quản lý, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế theo quy định cũng sẽ được tăng cường, phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ nợ đọng và hạn chế tối đa việc phát sinh nợ mới.
Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, ngành Thuế Quảng Ninh xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
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